الحكومة: مخزوننا من القمح آمن ويكفي 10 أشهر

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الحكومة: مخزوننا من القمح آمن ويكفي 10 أشهر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن المخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح والشعير آمن ومطمئن، ويكفي لتغطية الاستهلاك المحلي من مادة القمح لمدة تصل إلى 10 أشهر، ومن مادة الشعير لمدة 8 أشهر، وفق الناطق باسمها ينال برماوي.
وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة تطرح عطاءات بشكل مستمر لشراء كميات إضافية وتنويع مصادر الاستيراد، كما استطاعت رفع الطاقة التخزينية إلى 2.2 مليون طن.
وأضاف أن الوزارة انتهت مع نهاية عام 2025 من إنشاء مستوعبات التخزين في القطرانة التي تبلغ سعتها التخزينية نحو 500 ألف طن، بما يعزز من أمن الأردن الغذائي وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار البرماوي إلى أن الوزارة تمتلك خططا واضحة للتعامل مع أي ظروف طارئة أو استثنائية وخاصة في ظل تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط وخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مستندة إلى تجارب سابقة أثبتت كفاءة الإدارة الحكومية، مثل جائحة كورونا، والاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد العالمية.
وبيّن أن الوزارة تتابع بشكل يومي التغيرات التي تطرأ على أسواق القمح والغذاء عالميا، بهدف الحفاظ على المخزون الغذائي وضمان سلاسة التوريد لكافة السلع الأساسية إلى السوق المحلي دون انقطاع أو نقص.
وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة تطرح عطاءات بشكل مستمر لشراء كميات إضافية وتنويع مصادر الاستيراد، كما استطاعت رفع الطاقة التخزينية إلى 2.2 مليون طن.
وأضاف أن الوزارة انتهت مع نهاية عام 2025 من إنشاء مستوعبات التخزين في القطرانة التي تبلغ سعتها التخزينية نحو 500 ألف طن، بما يعزز من أمن الأردن الغذائي وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار البرماوي إلى أن الوزارة تمتلك خططا واضحة للتعامل مع أي ظروف طارئة أو استثنائية وخاصة في ظل تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط وخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مستندة إلى تجارب سابقة أثبتت كفاءة الإدارة الحكومية، مثل جائحة كورونا، والاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد العالمية.
وبيّن أن الوزارة تتابع بشكل يومي التغيرات التي تطرأ على أسواق القمح والغذاء عالميا، بهدف الحفاظ على المخزون الغذائي وضمان سلاسة التوريد لكافة السلع الأساسية إلى السوق المحلي دون انقطاع أو نقص.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment