  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الحكومة: مخزوننا من القمح آمن ويكفي 10 أشهر

الحكومة: مخزوننا من القمح آمن ويكفي 10 أشهر

2026-01-15 05:07:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن المخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح والشعير آمن ومطمئن، ويكفي لتغطية الاستهلاك المحلي من مادة القمح لمدة تصل إلى 10 أشهر، ومن مادة الشعير لمدة 8 أشهر، وفق الناطق باسمها ينال برماوي.
وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة تطرح عطاءات بشكل مستمر لشراء كميات إضافية وتنويع مصادر الاستيراد، كما استطاعت رفع الطاقة التخزينية إلى 2.2 مليون طن.
وأضاف أن الوزارة انتهت مع نهاية عام 2025 من إنشاء مستوعبات التخزين في القطرانة التي تبلغ سعتها التخزينية نحو 500 ألف طن، بما يعزز من أمن الأردن الغذائي وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار البرماوي إلى أن الوزارة تمتلك خططا واضحة للتعامل مع أي ظروف طارئة أو استثنائية وخاصة في ظل تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط وخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مستندة إلى تجارب سابقة أثبتت كفاءة الإدارة الحكومية، مثل جائحة كورونا، والاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد العالمية.
وبيّن أن الوزارة تتابع بشكل يومي التغيرات التي تطرأ على أسواق القمح والغذاء عالميا، بهدف الحفاظ على المخزون الغذائي وضمان سلاسة التوريد لكافة السلع الأساسية إلى السوق المحلي دون انقطاع أو نقص.

MENAFN15012026000208011052ID1110602395

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث