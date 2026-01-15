  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأردن يستورد 1.7 مليون جهاز خلوي بقيمة 162 مليون دينار

2026-01-15 05:07:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ حجم مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية العام الماضي 162 مليون دينار وبعدد وصل إلى 1.7 مليون جهاز خلوي، وفقا لرئيس جمعية مستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش.
وأوضح علوش في بيان صحفي أن حجم المستوردات في نهاية عام 2025 سجل تراجعًا مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه قيمة المستوردات نحو 176 مليون دينار وبعدد 1.855 مليون جهاز، حيث انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة تقارب 8%، كما تراجع عدد الأجهزة المستوردة بنسبة حوالي 8.4%.
وأشار إلى أن عام 2024 كان قد سجل تحسنًا مقارنة بعام 2023؛ إذ ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 13.7%، من 154.6 مليون دينار في عام 2023 إلى 176 مليون دينار في عام 2024، كما ارتفع عدد الأجهزة المستوردة بنسبة 7.5%، من 1.726 مليون جهاز إلى 1.855 مليون جهاز.
وبالعودة إلى الاتجاه العام خلال السنوات الماضية، بيّن علوش أن سوق استيراد الأجهزة الخلوية في الأردن يشهد تراجعًا واضحًا منذ عام 2020، الذي بلغت فيه قيمة المستوردات 221.3 مليون دينار، لتنخفض في عام 2021 إلى 205.3 مليون دينار، وبنسبة تراجع بلغت 7.2%.
وأضاف أن الانخفاض استمر في عام 2022، حيث تراجعت المستوردات إلى 175 مليون دينار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2021، بالتوازي مع تراجع عدد الأجهزة المستوردة من مليوني جهاز إلى نحو 1.8 مليون جهاز.

