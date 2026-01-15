رئيس الوزراء ينقل تحيَّات الملك إلى الرئيس اللبناني

رئيس الوزراء ينقل تحيَّات الملك إلى الرئيس اللبناني
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني لرئيس الوزراء، صباح اليوم الخميس، في القصر الجمهوري في بعبدا.
بدوره، حمل الرئيس اللبناني، رئيس الوزراء، تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مثمنا الدعم الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالته للبنان في مختلف المجالات.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، خصوصا في ضوء توقيع 21 اتفاقية بين البلدين أمس بعد استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة الأردنية - اللبنانية.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في المنطقة، حيث تم التأكيد على الموقف المشترك حيال القضية الفلسطينية وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، واستعادة الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين، وعلى أن أمن سوريا واستقرارها مصلحة للمنطقة وللبلدين الشقيقين لاستكمال المشاريع المشتركة.
وحضر اللقاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي، وسفير المملكة لدى الجمهورية اللبنانية وليد الحديد، ووزير النقل والأشغال العامة اللبناني/ رئيس بعثة الشرف لرئيس الوزراء فايز رسامني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment