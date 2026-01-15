رئيس الوزراء ينقل تحيَّات الملك إلى الرئيس اللبناني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، مؤكدا دعم الأردن للبنان وأمنه واستقراره وسيادته وللجهود الكبيرة التي تبذل لبناء مؤسساته.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني لرئيس الوزراء، صباح اليوم الخميس، في القصر الجمهوري في بعبدا.



بدوره، حمل الرئيس اللبناني، رئيس الوزراء، تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مثمنا الدعم الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالته للبنان في مختلف المجالات.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، خصوصا في ضوء توقيع 21 اتفاقية بين البلدين أمس بعد استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة الأردنية - اللبنانية.



كما جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في المنطقة، حيث تم التأكيد على الموقف المشترك حيال القضية الفلسطينية وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، واستعادة الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين، وعلى أن أمن سوريا واستقرارها مصلحة للمنطقة وللبلدين الشقيقين لاستكمال المشاريع المشتركة.



وحضر اللقاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي، وسفير المملكة لدى الجمهورية اللبنانية وليد الحديد، ووزير النقل والأشغال العامة اللبناني/ رئيس بعثة الشرف لرئيس الوزراء فايز رسامني.