  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الين يستقر قرب أدنى مستوياته في 18 شهراً

الين يستقر قرب أدنى مستوياته في 18 شهراً

2026-01-15 05:07:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر الين بالقرب من أدنى مستوياته في 18 شهراً الخميس، ولا ‌تزال الأسواق تتوخى الحذر بشأن مخاطر تدخل السلطات بشأن العملة بعد تحذيرات قوية من المسؤولين اليابانيين قبل الانتخابات.
واستقر الين عند 158.63 للدولار بعد أن ارتفع 0.4% الأربعاء بعدما جددت وزيرة المالية ⁠اليابانية ساتسوكي كاتاياما تحذيراً من ((خفض قيمة العملة من جانب واحد))، وحث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على اتخاذ تدابير لمعالجة تقلبات الصرف الأجنبي.
وعلى الرغم من ذلك، ⁠لم تكن العملة بعيدة عن أدنى مستوى لها في 18 شهراً البالغ 159.45 الذي لامسته وانخفضت 5% تقريباً منذ تولي رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي منصبها في أكتوبر وسط مخاوف المستثمرين حيال خططها المتعلقة بالإنفاق.
وتعتزم تاكايتشي حل مجلس النواب الأسبوع المقبل والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ‌ما أثار موجة ‌بيع للين ⁠والسندات الحكومية اليابانية.
وقال براشانت نيوناها كبير محللي أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى تي.دي للأوراق المالية: إنه إذا استمر الين في التراجع نحو أو ضمن نطاقات مستوى التدخل، فلا يمكن استبعاد خطر تدخل السلطات الاثنين المقبل.
وبالنسبة للدولار، تراجعت العملة الأمريكية في بداية الأسبوع بعد أن انتقد رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب باستدعائه من جانب هيئة محلفين قائلاً: إنه يمثل تخويفاً للمجلس لدفعه لتيسير نقدي أكبر. وتعافى الدولار منذ ذلك الحين بعد ‍تجاهل المتعاملين هذا التصعيد.
ومقابل مجموعة من العملات، استقر الدولار عند 99.129، بالقرب من أعلى مستوى في شهر والذي لامسه أمس الأربعاء. واستقر المؤشر خلال الأسبوع.
واستقر اليورو عند 1.16405 دولار، بينما تراجع الجنيه الاسترليني إلى 1.36295 دولار.

البيان

MENAFN15012026000208011052ID1110602392

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث