مصر.. تفاصيل مقتل عريس على يد عروسه الحامل بعد 150 يوماً من زفافهما
وأوضح تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرّض لطعنة نافذة ومباشرة في منتصف الصدر من الجهة اليمنى بطول نحو 15 سنتيمترًا، استقرت داخل الرئة وتسببت في وفاته، إضافة إلى جرح قطعي في مؤخرة الرأس، ما نفى ادعاء المتهمة بأن الطعنة حدثت عرضًا أثناء محاولة انتزاع السكين منها.
وأكد التقرير والتحقيقات أن الإصابات ناتجة عن اعتداء مباشر بسلاح أبيض، وأن الطعن كان مقصودًا وليس عرضيًا.
وخلال التحقيقات، اعترفت الزوجة بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أنها حدثت عقب مشادة كلامية نشبت بينهما، بعدما طلب منها إعداد الطعام رغم شعورها بإرهاق شديد بسبب حملها في الشهر الثالث.
من جانبها، أفادت أسرة المجني عليه بأن الزواج تم قبل نحو خمسة أشهر بعد تعارف تقليدي، وأن الخلافات بين الزوجين كانت عادية، مؤكدين حرص المجني عليه على احتواء أي نزاع وإعادة زوجته إلى مسكن الزوجية عند حدوث خلاف.
لبنان 24
