مصر.. تفاصيل مقتل عريس على يد عروسه الحامل بعد 150 يوماً من زفافهما

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرّض لطعنة نافذة ومباشرة في منتصف الصدر من الجهة اليمنى بطول نحو 15 سنتيمترًا، استقرت داخل الرئة وتسببت في وفاته، إضافة إلى جرح قطعي في مؤخرة الرأس، ما نفى ادعاء المتهمة بأن الطعنة حدثت عرضًا أثناء محاولة انتزاع السكين منها.



وأكد التقرير والتحقيقات أن الإصابات ناتجة عن اعتداء مباشر بسلاح أبيض، وأن الطعن كان مقصودًا وليس عرضيًا.



وخلال التحقيقات، اعترفت الزوجة بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أنها حدثت عقب مشادة كلامية نشبت بينهما، بعدما طلب منها إعداد الطعام رغم شعورها بإرهاق شديد بسبب حملها في الشهر الثالث.



من جانبها، أفادت أسرة المجني عليه بأن الزواج تم قبل نحو خمسة أشهر بعد تعارف تقليدي، وأن الخلافات بين الزوجين كانت عادية، مؤكدين حرص المجني عليه على احتواء أي نزاع وإعادة زوجته إلى مسكن الزوجية عند حدوث خلاف.

