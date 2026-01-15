الإحصاءات: انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية لمسح المؤشرات الاقتصادية (مسح الفقاسات) للربع الثالث لعام 2025، والذي أظهر انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بما نسبته 4 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2024، حيث بلغ سعر دجاج اللاحم 1.20 دينار/ كغم (أسعار المنتجين) خلال عام 2025 مقابل 1.25 دينار/كغم خلال العام 2024.



وأشارت النتائج إلى ارتفاع كمية الدجاج اللاحم المنتج بنسبة مقدارها 13 بالمئة في عام 2025 مقارنةً مع العام 2024، حيث بلغت كمية الإنتاج 118.7 مليون طن مقارنة مع 105 ملايين طن في عام 2024.

وأظهرت انخفاض كمية بيض المائدة المنتجة، حيث بلغت 332 مليون بيضة في عام 2025 مقارنةً مع 349 مليون بيضة عام 2024، أي بنسبة بلغت 4.8 بالمئة، كما بينت ارتفاع كمية بيض التفقيس بنسبة 16.7 بالمئة، حيث بلغت الكمية 122 مليون بيضة في عام 2025 مقابل 104.6 مليون بيضة في عام 2024.



وبلغ سعر بيض المائدة 75 فلساً/بيضة في عام 2025 و71 فلساً/ بيضة في عام 2024 أي بارتفاع نسبته 5.6 بالمئة، كما بينت النتائج ارتفاع سعر بيض التفقيس بنسبة 12.8 بالمئة حيث بلغ سعر بيض التفقيس 212 فلساً / بيضة في عام 2025 مقابل 188 فلساً /بيضة في عام 2024.