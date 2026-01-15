الإحصاءات: انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025

الإحصاءات: انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025
وأشارت النتائج إلى ارتفاع كمية الدجاج اللاحم المنتج بنسبة مقدارها 13 بالمئة في عام 2025 مقارنةً مع العام 2024، حيث بلغت كمية الإنتاج 118.7 مليون طن مقارنة مع 105 ملايين طن في عام 2024.
وأظهرت انخفاض كمية بيض المائدة المنتجة، حيث بلغت 332 مليون بيضة في عام 2025 مقارنةً مع 349 مليون بيضة عام 2024، أي بنسبة بلغت 4.8 بالمئة، كما بينت ارتفاع كمية بيض التفقيس بنسبة 16.7 بالمئة، حيث بلغت الكمية 122 مليون بيضة في عام 2025 مقابل 104.6 مليون بيضة في عام 2024.
وبلغ سعر بيض المائدة 75 فلساً/بيضة في عام 2025 و71 فلساً/ بيضة في عام 2024 أي بارتفاع نسبته 5.6 بالمئة، كما بينت النتائج ارتفاع سعر بيض التفقيس بنسبة 12.8 بالمئة حيث بلغ سعر بيض التفقيس 212 فلساً / بيضة في عام 2025 مقابل 188 فلساً /بيضة في عام 2024.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment