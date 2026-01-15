  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سامسونج تستشرف مستقبل التصميم في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 وتوجه التكنولوجيا لخدمة الإنسان

سامسونج تستشرف مستقبل التصميم في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 وتوجه التكنولوجيا لخدمة الإنسان

2026-01-15 05:07:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الجلسة الختامية ضمن سلسلة جلسات المنتدى التقني في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 تحت عنوان: "الجانب الإنساني للتكنولوجيا: تصميم مستقبل أفضل"، وذلك في مساحة "The First Look" التابعة لسامسونج في فندق Wynn لاس فيغاس. وقد أدارت الجلسة الحوارية ديبي ميلمان، مقدمة برنامج "Design Matters"، وشارك فيها كل من المدير التنفيذي للتصميم في سامسونج، ماورو بورشيني، والمصممان البارزان في الصناعة، كريم رشيد وفابيو نوفيمبري.
ومع سيطرة البساطة أو الـ"المينيماليزم" على لغة التصميم في قطاع التكنولوجيا طوال العقدين الماضيين، طرحت هذه اللجنة من المصممين التي جمعتها سامسونج سؤالاً محورياً: ما الذي سيأتي بعد ذلك؟ وقد استعرض المشاركون معًا كيف يمكن للتكنولوجيا الأكثر دفئًا وتعبيرًا أن تُحدث تجارب أغنى في عصر الذكاء الاصطناعي الحالي، مع رسم مسار مستقبلي واضح لصناعة التكنولوجيا.
التصميم من أجل الإنسان
سلطت الجلسة الضوء على رؤية مشتركة حول غاية التصميم، باعتباره قائمًا في جوهره على الإنسان أولًا. وقالت ديبي ميلمان: "في السنوات الأخيرة، أصبح التصميم في قطاع التكنولوجيا موحدًا إلى حد ما، وبالمقارنة مع صناعات أخرى، يبرز ذلك كظاهرة فريدة في القطاع. فما الذي سيحدث إذا قمنا بتوسيع نطاق التكنولوجيا لتتجاوز المواصفات والوظائف فقط؟"
وتعالج سامسونج حاليًا هذا التحدي من خلال تقديم تجربة تتجاوز حدود المنتجات، بالتركيز على كيفية دمج التكنولوجيا في حياة الناس وتجاربهم واحتياجاتهم. وناقش المشاركون خلال الجلسة تزايد أهمية هذا التفكير في المشهد الحالي، حيث تتضاءل باستمرار الحواجز التقليدية لدخول السوق مثل الوصول إلى الأدوات، وحجم الإنتاج، والقدرات التقنية.
الجانب الإنساني للتكنولوجيا
وسلط النقاش الضوء على دور التكنولوجيا في إظهار الاهتمام والجانب الإنساني في حياتنا اليومية. وأشار المشاركون إلى أن التكنولوجيا يجب أن تساعد الناس على ملاحظة الحرص والعناية الإنسانية التي صُممت بها المنتجات التي يستخدمونها في حياتهم اليومية.
وفي هذا السياق، استعرض ماورو بورشيني هدف سامسونج من التصميم: تعزيز جودة حياة الناس من خلال تكنولوجيا ذات معنى مصممة لخدمة الإنسانية. وأكد بورشيني التزام سامسونج بتعزيز جودة الحياة، وجعلها أكثر صحة وإبداعًا وحيوية، عبر تقنيات متقدمة تدعم الرفاهية والتفكير الإبداعي والتعبير عن الذات.
ومن جانبه، قال المصمم كريم رشيد: "عندما نفكر في الأشياء المادية من حولنا، لا يتعلق الأمر فقط بتنوع الخيارات، بل أيضًا بقدرتنا على تكوين روابط عاطفية قوية معها. فمن خلال التصميم، يمكن للإنسان أن يطور ارتباطًا عاطفيًا عميقًا مع الأشياء الجامدة، وحتى مع المنتجات نفسها."
التصميم وفقًا للقيم الإنسانية
وواصلت اللجنة استكشاف قدرة الذكاء الاصطناعي على فتح آفاق جديدة للتعبير عندما يتم توجيهه بالقيم الإنسانية. وناقش المشاركون رؤية مشتركة مفادها أن الذكاء الاصطناعي يصل إلى كامل إمكاناته عندما يسترشد بالذكاء العاطفي والخيال البشري، ليس كبديل للإبداع البشري، بل كقوة توسّع نطاقه.
وعبّر ماورو بورشيني عن هذا المفهوم من خلال معادلته: "الذكاء الاصطناعي × (الذكاء العاطفي + الخيال البشري)"، وهي فلسفته في تحقيق التوازن بين الذكاء العاطفي والخيال البشري لإضفاء معنى على الابتكار. وقال بورشيني أثناء شرحه لهذه الفلسفة: "عندما نصمم ونطور، يزداد تأثير الذكاء الاصطناعي بفضل الذكاء العاطفي والخيال البشري. وعندما يستخدم الناس المنتجات، يعزز الذكاء الاصطناعي بدوره الذكاء العاطفي والخيال البشري". وأضاف: "لا تخافوا من التكنولوجيا، فنحن هنا لنمنحها طابعًا إنسانيًا، ونوجهها، ونشكلها."
ومن خلال هذه الرؤى، عززت الجلسة الاعتقاد بضرورة إضفاء الطابع الإنساني على التكنولوجيا وتوجيهها وتشكيلها لخدمة حياة الناس بطرق أكثر ابتكارًا وعمقًا وتأثيرًا.
التصميم التعبيري يصنع تجارب أكثر عمقًا
كما أكد النقاش أهمية التصميم التعبيري في تحويل التركيز على الإنسان من مفهوم إلى تجربة واقعية، عبر ابتكار تجارب تعكس المشاعر، وتدعم التعبير عن الذات، وتعزز التواصل، وتحفّز الخيال.
وقال فابيو نوفيمبري: "السعادة هي الغاية من التصميم. ومن خلال التصميم نسعى لتحقيق السعادة عبر تحويل المستحيل إلى ممكن. وأنا أؤمن إيمانًا راسخًا بقوة التصميم، وبأنه يجب أن يعود مجددًا إلى صدارة المشهد."
وأشار المشاركون إلى أن ذلك يعكس تحوّلًا من الاكتفاء بتصميم المنتجات إلى تصميم تجارب متكاملة، تصبح فيها المشاعر والمعنى والهوية عناصر أساسية في علاقة الناس بالتكنولوجيا. ويُلهم هذا التوجه شكلًا جديدًا من التعبير، ينتج عنه تصاميم تتراوح بين الرقة والبساطة إلى الجرأة والإبداع، بهدف المساهمة في صياغة مستقبل أفضل وأكثر إلهامًا.


MENAFN15012026000208011052ID1110602389

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث