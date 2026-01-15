  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القاضي ينعى النائب السابق المرحوم عبد الكريم الدرايسة

2026-01-15 05:07:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه واسم اعضاء المجلس النائب السابق الدكتور عبدالكريم محمد سليمان الدرايسة والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.
وقدم القاضي أحر التعازي والمواساة لاسرة وذوي الفقيد، مشيدا بمناقبه اثناء مشاركته في المجلس النيابي السابع عشر ودوره في خدمة الوطن وجلالة الملك حيث كان مثالا للوطنية والإخلاص
ودعا القاضي المولى عز وجل ان يرحم الفقيد ويلهم أهله ذويه الصبر والسلوان.

