توضيح هام حول ارتفاع أسعار الزيت في الأردن

2026-01-15 05:07:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، بأن الأسواق المحلية شهدت خلال عام 2025 ركودًا تجاريًا بسبب الحرب على غزة، مع استقرار أسعار السلع الأساسية والرئيسية، وانخفاض أسعار بعض المواد مثل الرز البسمة والرز الحبة الوسطى، والسكّر، إضافة إلى انخفاض أسعار البقوليات مثل العدس والحمص والفاصولية في نهاية العام وبداية 2026، مع استمرار استقرار أسعار الرز المتوسط والرز البسمتي والسكّر.
وأوضح عمرو لـ"الوكيل الإخباري" أن أسعار الزيوت النباتية العالمية شهدت ارتفاعًا مستمرًا منذ منتصف 2025، حيث بلغ سعر الطن من زيت الشمس الخام نحو 1200 دولار في يوليو 2025، وارتفع إلى 1500 دولار في يناير 2026.
ويعود هذا الارتفاع بحسب عمرو إلى انخفاض محصول أوكرانيا، وصعوبة التوريدات في البحر الأسود، إلى جانب زيادة الطلب من الهند وخفض الإنتاج في بعض الدول العربية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا.
وأضاف أن الأسعار في السوق المحلي لم تتأثر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لكنه أشار إلى أن السوق قد يشهد ارتفاعًا في أسعار الزيوت خلال هذا الأسبوع أو الشهر القادم، مع توقع زيادة تتراوح بين 5 و10% على أنواع الزيوت النباتية مثل زيت الشمس، وزيت الصويا، وزيت الذرة.
وشدّد عمرو على أهمية متابعة الأسعار العالمية، كونها عاملًا رئيسيًا في تحديد أسعار المواد التموينية محليًا، مؤكدًا أن المواطنين يمكنهم متابعة تطورات الأسعار عبر البورصات العالمية وفاتورة مشترياتهم اليومية للمواد الغذائية.

