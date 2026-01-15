توضيح هام حول ارتفاع أسعار الزيت في الأردن

403
توضيح هام حول ارتفاع أسعار الزيت في الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، بأن الأسواق المحلية شهدت خلال عام 2025 ركودًا تجاريًا بسبب الحرب على غزة، مع استقرار أسعار السلع الأساسية والرئيسية، وانخفاض أسعار بعض المواد مثل الرز البسمة والرز الحبة الوسطى، والسكّر، إضافة إلى انخفاض أسعار البقوليات مثل العدس والحمص والفاصولية في نهاية العام وبداية 2026، مع استمرار استقرار أسعار الرز المتوسط والرز البسمتي والسكّر.
وأوضح عمرو لـ"الوكيل الإخباري" أن أسعار الزيوت النباتية العالمية شهدت ارتفاعًا مستمرًا منذ منتصف 2025، حيث بلغ سعر الطن من زيت الشمس الخام نحو 1200 دولار في يوليو 2025، وارتفع إلى 1500 دولار في يناير 2026.
ويعود هذا الارتفاع بحسب عمرو إلى انخفاض محصول أوكرانيا، وصعوبة التوريدات في البحر الأسود، إلى جانب زيادة الطلب من الهند وخفض الإنتاج في بعض الدول العربية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا.
وأضاف أن الأسعار في السوق المحلي لم تتأثر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لكنه أشار إلى أن السوق قد يشهد ارتفاعًا في أسعار الزيوت خلال هذا الأسبوع أو الشهر القادم، مع توقع زيادة تتراوح بين 5 و10% على أنواع الزيوت النباتية مثل زيت الشمس، وزيت الصويا، وزيت الذرة.
وشدّد عمرو على أهمية متابعة الأسعار العالمية، كونها عاملًا رئيسيًا في تحديد أسعار المواد التموينية محليًا، مؤكدًا أن المواطنين يمكنهم متابعة تطورات الأسعار عبر البورصات العالمية وفاتورة مشترياتهم اليومية للمواد الغذائية.
