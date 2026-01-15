  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
كتلة عزم النيابية: القوات المسلحة الأردنية.. جيل بعد جيل في حماية الوطن.

2026-01-15 05:07:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت كتلة عزم النيابية، برئاسة النائب الدكتور وليد المصري، أن القوات المسلحة الأردنية تمثل صمام الأمان ودرع الوطن المنيع، حيث تواصل مسيرة العطاء والتضحيات لحماية سيادة المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وثمن المصري الترتيبات الدائمة للقيادة العسكرية، التي تتيح انتقال المسؤوليات بين القيادات المخضرمة ، بما يضمن استمرارية الإنجازات وتعزيز قيم الانضباط والولاء والانتماء للوطن.
وقال رئيس الكتلة النائب الدكتور وليد المصري إن القوات المسلحة الأردنية تعتمد على مبدأ جيل يتعاقب على جيل، حيث تنتقل الخبرة والمعرفة والتجارب العسكرية عبر الأجيال، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بكل كفاءة واقتدار، والحفاظ على مسيرة التميز العسكري التي تفتخر بها المملكة.
وأشار المصري إلى أن هذا الانتقال الطبيعي بين الأجيال يعكس عمق الالتزام الوطني وروح التضحية والفداء التي تميز القوات المسلحة الأردنية، مؤكدًا أن الشعب الأردني يقدر تضحيات منتسبيها ويثق بقدرتهم على حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
واختتم المصري بإن "الأجيال تتعاقب، والروح الوطنية ثابتة، والقوات المسلحة الأردنية تظل رمزًا للفخر والاعتزاز، وقلعة منيعة تحمي حاضر الأردن ومستقبله.

MENAFN15012026000208011052ID1110602386

