اعتبارا من نيسان المقبل... نظام شنغن الأوروبي الرقمي يحلّ مكان الختم اليدوي

2026-01-15 05:07:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ الاتحاد الأوروبي، التطبيق التدريجي لنظام الدخول والخروج الرقمي الأوروبي، وهو نظام إلكتروني آلي مخصص لتسجيل بيانات مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسافرين لإقامات قصيرة إلى 29 دولة أوروبية.
واعتبارا من 10 نيسان 2026، سيحل النظام محل الختم اليدوي لجوازات السفر المعمول به حاليا، والذي لا يتيح الكشف الآلي عن حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.
وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، فإن النظام يعمل على تسجيل بيانات المسافرين غير الأوروبيين في كل مرة يعبرون فيها الحدود الخارجية للدول المشمولة، وتشمل الاسم، وبيانات وثيقة السفر، والبيانات البيومترية (بصمات الأصابع وصورة الوجه)، وتاريخ ومكان الدخول والخروج، وذلك مع الالتزام الكامل بحماية البيانات والحقوق الأساسية، إذ بوشر بتطبيق النظام اعتبارا من 12 تشرين الأول 2025.
كما يسجّل النظام حالات رفض الدخول، على أن تُنفَّذ عملية إدخال البيانات بشكل تدريجي أو كامل في الدول الأوروبية خلال فترة تمتد 6 أشهر، تتولى خلالها سلطات الحدود تسجيل بيانات المسافرين الخاضعين للنظام.
ووفق المفوضية الأوروبية، يسهم النظام الجديد في الحد من الهجرة غير النظامية، وتعزيز أمن أوروبا، وتحسين قدرة السلطات على رصد حالات تجاوز الإقامة، وكشف الاحتيال في الوثائق والهوية، إضافة إلى تسهيل إجراءات السفر لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال توسيع استخدام أنظمة العبور الآلي والخدمة الذاتية.
وتتولى eu-LISA مسؤولية تطوير وإدارة النظام، باعتبارها الوكالة الأوروبية المختصة بالإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق في مجالات الحرية والأمن والعدالة.
ويأتي نظام EES ضمن حزمة إجراءات اتحاد الأمن الأوروبي، ويسهم في تحقيق أهداف الأجندة الأوروبية للأمن والأجندة الأوروبية للهجرة، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب.

