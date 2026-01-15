اكتشاف نوع خفي ونادر من السكري يصيب الأطفال

MENAFN - Al-Bayan) ">اكتشف باحثون نوعاً جديداً نادراً من داء السكري يصيب الأطفال في مراحل مبكرة من حياتهم. وينتج هذا المرض عن تغيرات في جين واحد تمنع الخلايا المنتجة للأنسولين من العمل بشكل صحيح. وعندما تفشل هذه الخلايا، يرتفع مستوى السكر في الدم ويتطور داء السكري، وغالباً ما يترافق ذلك مع مشاكل عصبية.

باستخدام أحدث تقنيات تسلسل الحمض النووي ونموذج بحثي متطور للخلايا الجذعية، تمكن فريق دولي من العلماء من تحديد شكل غير معروف سابقاً من داء السكري يصيب الرضع، أُجري البحث بقيادة كلية الطب بجامعة إكستر بالتعاون مع الجامعة الحرة في بروكسل (ULB) في بلجيكا، إلى جانب شركاء دوليين آخرين، وقد توصل الفريق إلى أن الطفرات في جين يُسمى TMEM167A هي المسؤولة عن هذا النوع النادر من داء السكري الوليدي.

يُصاب بعض الرضع بداء السكري خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، وفي أكثر من 85% من هذه الحالات، يكون سبب المرض تغيرات وراثية في الحمض النووي، وفي الدراسة الجديدة، فحص الباحثون ستة أطفال لم يكونوا مصابين بداء السكري فحسب، بل أظهروا حالات عصبية مثل الصرع وصغر الرأس وفق ديلي ساينس.

وجد الفريق أن جميع الأطفال الستة يشتركون في طفرات في نفس الجين، TMEM167A. وهذا يشير إلى سبب وراثي واحد وراء كل من الأعراض الأيضية والعصبية.

أبحاث الخلايا الجذعية تكشف الأسباب

لفهم كيفية تأثير هذا الجين على الجسم بشكل أفضل، استخدم فريق البروفيسورة ميريام كنوب في جامعة بروكسل الحرة خلايا جذعية تم تحويلها إلى خلايا بيتا البنكرياسية، وهي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين. كما طبقوا تقنيات تعديل الجينات (كريسبر) لتغيير جين TMEM167A.

أظهرت التجارب أنه عند تلف بروتين TMEM167A، تفقد الخلايا المنتجة للأنسولين قدرتها على العمل بشكل طبيعي، ومع تراكم الإجهاد داخل الخلايا، تُفعَّل استجابات الإجهاد الداخلية التي تؤدي في النهاية إلى موت الخلية.

فهم دور جين غير معروف

أوضحت الدكتورة إليسا دي فرانكو، من جامعة إكستر، أهمية النتائج قائلةً: "إن اكتشاف التغيرات الجينية التي تُسبب داء السكري لدى الرضع يمنحنا طريقة فريدة لتحديد الجينات التي تلعب أدوارًا رئيسية في إنتاج وإفراز الأنسولين.

وتضيف: " في هذه الدراسة التعاونية، قادنا اكتشاف تغيرات جينية محددة تُسبب هذا النوع النادر من داء السكري لدى 6 أطفال، إلى توضيح وظيفة جين غير معروف كثيرًا، وهو TMEM167A، مُبينين كيف يلعب دوراًرئيسياً في إفراز الأنسولين."

لماذا يُعد هذا الاكتشاف مهمًا بما يتجاوز الأمراض النادرة؟

تكشف النتائج أن جين TMEM167A ضروري ليس فقط لخلايا بيتا المنتجة للأنسولين، بل أيضاً للخلايا العصبية.

في الوقت نفسه، يبدو أن هذا الجين أقل أهمية بالنسبة لأنواع أخرى كثيرة من الخلايا.

تساعد هذه المعلومة في توضيح الخطوات البيولوجية المتضمنة في إنتاج الأنسولين وبقاء الخلايا.

ويقول الباحثون إن هذا العمل يمكن أن يفيد أيضاً في دراسات الأشكال الأكثر شيوعاً لمرض السكري، وهو مرض يصيب حالياً ما يقرب من 589 مليون شخص حول العالم.