الذهب يتراجع بعد اجتيازه مستوى 4600 دولار

MENAFN - Al-Bayan) ">تراجع الذهب ⁠اليوم الثلاثاء بعد يوم من اجتيازه مستوى 4600 دولار للمرة ‌الأولى على الإطلاق، وذلك جراء عمليات لجني الأرباح وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 بالمئة إلى 4576.79 دولارا للأوقية (الأونصة).

وكان الذهب ⁠قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولارا. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4585.⁠40 دولارا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على ​التجارة مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي ​تدرس فيه واشنطن ​خيارات الرد على الوضع في إيران التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة ‌للحكومة منذ سنوات.

وتتوقع ‌شركات كبرى ⁠منها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي تخفيضين لأسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في يونيو وسبتمبر.

وتميل ​الأصول التي ​لا تدر عائدا إلى الأداء الجيد مع أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الجيوسياسية أو الاقتصادية.

وبالنسبة ‍للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 83.62 دولارا للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولارا أمس الاثنين.

ونزل ‍البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2283.95 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولارا في 29 ديسمبر، وتراجع البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1774.‍44 دولارا.