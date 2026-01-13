النفط يصعد وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية

MENAFN - Al-Bayan) ">ارتفعت أسعار النفط اليوم ⁠الثلاثاء بعدما طغت المخاوف المتزايدة المحيطة بإيران واحتمال تعطل ‌الإمدادات على فرص زيادة إمدادات الخام من فنزويلا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة مسجلة 64.15 دولارا للبرميل لتحوم بالقرب من أعلى مستوى ⁠في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5 بالمئة لتسجل 59.⁠78 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من ديسمبر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وتواجه إيران، وهي واحدة من أكبر ​منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أكبر مظاهرات ​مناهضة للحكومة منذ ​سنوات، مما أثار تحذيرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال ‌القيام بعمل عسكري ‌بسبب العنف ⁠ضد المتظاهرين.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن من المتوقع أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاريه في وقت لاحق الثلاثاء لمناقشة الخيارات بشأن إيران. وقال ​الرئيس الأمريكي ​يوم الاثنين إن أي دولة ستتعامل تجاريا مع إيران ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي ‍أعمال تجارية مع الولايات المتحدة. وذكر بنك باركليز في مذكرة "أضافت الاضطرابات في إيران حوالي 3-4 دولارات للبرميل كعلاوة مخاطر جيوسياسية في أسعار النفط، من وجهة نظرنا".

وتترقب الأسواق أيضا احتمالات طرح ‍إمدادات إضافية من النفط الخام من فنزويلا.

وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال ترامب في الأسبوع الماضي إن من المقرر أن تسلم حكومة كراكاس ما يصل إلى 50 مليون برميل نفط، الخاضع للعقوبات الغربية، ‍إلى الولايات المتحدة.