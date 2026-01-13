ثورة في الطيران.. أجنحة الطائرات تُغيّر شكلها أثناء التحليق

MENAFN - Al-Bayan) ">تمكن فريق من الباحثين في جامعة نانجينغ للطيران والفضاء (NUAA) من ابتكار مادة معدنية نشطة مستوحاة من الطبيعة، قد تحدث ثورة في تصميم أجنحة الطائرات، حيث تتيح لها تغيير شكلها أثناء الطيران لتحسين الأداء وتقليل مقاومة الهواء.

وقالت الجامعة الصينية الرائدة المتخصصة في مجالات الهندسة، وعلوم الملاحة الجوية والفضائية، والبحث العلمي عالي‐التكنولوجيا، إن المادة الجديدة صُممت لتكون خفيفة الوزن، متينة ومرنة، وقادرة على استعادة شكلها الأصلي تلقائيا دون تدخل خارجي، وهو ما يجعلها واعدة جدا لتطبيقات الطيران الحديثة، وفقا لموقع interestingengineering.

ورغم أن تصميم المادة مستوحى من الطبيعة، إلا أنه لا يعتمد على طيران الطيور كما قد يتوقع البعض، بل جاء من غلاف بذرة نبات عصاري يُعرف باسم Portulaca oleracea أو الحَبَّة الصغيرة، حيث تتميز خلايا سطح البذرة بواجهات متموجة تساعد على توزيع الضغط بشكل متساوٍ.

ويُعد تطوير المواد القابلة لتغيير الشكل تحديا كبيرا في صناعة الطيران، إذ تواجه المشاريع الحالية صعوبات في إيجاد مواد تتكيف بسهولة مع الظروف الجوية ثم تعود لشكلها الأصلي دون فقدان القوة والمتانة.

بعض المحاولات السابقة اعتمدت على مواد بوليمرية ضعيفة أو هياكل ميكانيكية سلبية ضخمة لا تستطيع التكيف في الوقت الفعلي.

ولتجاوز هذه العقبات، استخدم الباحثون سبيكة ذاكرة شكل من النيكل والتيتانيوم، صُنعت باستخدام تقنية الانصهار بالليزر لبودرة المعادن ثلاثية الأبعاد (LPBF)، والتي تسمح بتشكيل ميزات هيكلية دقيقة جدا بعرض 0.3 ملم فقط، وقد مكّن هذا الفريق من إنشاء هيكل معدني نشط يتحمل القوى الهوائية، وقادر على إعادة تشكيل نفسه عند الحاجة.

وأشار الباحثون إلى أن هيكلهم المعدني قادر على التمدد حتى 38% قبل الانكسار، واستعادة أكثر من 96% من شكله الأصلي عند التسخين، وهو مستوى غير مسبوق في المواد المعدنية ذات القوة المماثلة.

ولإثبات فعالية المادة، صمّم الفريق نماذج أولية لأجزاء أجنحة الطائرات، ونجحوا في تغيير شكلها بسلاسة ضمن زاوية تتراوح بين −25° و25°، تحت ظروف درجات حرارة منخفضة مشابهة للارتفاعات العالية التي تطير فيها الطائرات.

ويأمل الفريق أن تؤدي هذه التقنية إلى تطوير أسطح طائرات أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف مع ظروف الطيران في الوقت الفعلي، وتشمل الخطوة التالية إضافة أجهزة استشعار ومكونات إلكترونية للأجنحة النموذجية، بحيث تتمكن من مراقبة شكلها تلقائيا وضبطه وفقا لظروف الطيران.

ويُعد هذا البحث مثالا بارزا على الاستلهام من الطبيعة لتطوير مواد متقدمة، ويعد بمستقبل واعد حيث قد تصبح الأجنحة القابلة للتكيف جزءا أساسيا من الطائرات التجارية والعسكرية على حد سواء.