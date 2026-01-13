  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ناسا تنقل قيادة محطة الفضاء الدولية قبيل عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض

2026-01-13 01:07:00
(MENAFN- Al-Bayan) ">تم نقل القيادة على متن محطة الفضاء الدولية قبيل عودة أربعة من رواد الفضاء إلى الأرض بشكل مبكر، بسبب مسألة صحية.

وسلم رائد الفضاء الأمريكي مايكل فينك، قيادة المحطة إلى رائد الفضاء الروسي سيرجي كود-سفيرشكو، أمس الاثنين.

ومن المقرر أن تبدأ عودة الرواد الأربعة، يوم غد "الأربعاء"، فيما لم تكشف وكالة ناسا عن هوية أعضاء الطاقم المتأثرين أو طبيعة المشكلة الصحية.

وكانت ناسا قد أعلنت سابقا أن أربعة أعضاء من طاقم كرو 11 ، فينك، وزميلته في ناسا زينا كاردمان، ورائد الفضاء الياباني كيميا يوي، ورائد الفضاء الروسي أوليج بلاتونوف، سيعودون إلى الأرض بشكل مبكر، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ محطة الفضاء الدولية.

وكان من المقرر أن يبقى طاقم "كرو 11" ، على متن المحطة لعدة أسابيع إضافية، في حين من المقرر حاليا إطلاق الطاقم التالي منتصف فبرايرالمقبل، مع احتمال تقديم الموعد.

وكان قد وصل كود-سفيرشكو إلى المحطة في نوفمبر الماضي برفقة رائد الفضاء الروسي سيرجي ميكاييف ورائد الفضاء الأمريكي كريستوفر ويليامز على متن صاروخ سويوز.

