نائب رئيس وزراء السويد: قد نصبح هدف ترامب التالي بعد غرينلاند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت نائب رئيس الوزراء السويدي ووزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش من أن السويد قد تصبح هدفا ذا أولوية بالنسبة للولايات المتحدة بعد غرينلاند بسبب احتياطياتها للمعادن النادرة.

وفي معرض حديثها خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين عن أهمية تعزيز صناعة التعدين، حذرت بوش من أن موارد السويد المعدنية قد تجتذب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما قد يجعل البلاد هدفا ذا أولوية بعد غرينلاند.

وأشارت إلى أن المعادن والعناصر الأرضية النادرة تعد جزءا مهما من التكنولوجيا الحديثة، وأنه في ظل سيطرة الصين منذ فترة طويلة على هذه السوق، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يزيد من استقلاليته فيها. وأكدت أن السويد تلعب دورا مهما في في ذلك كون أرضها تحتوي على 7 من أصل 17 من المعادن الأرضية النادرة.

وقالت بوش: "لذلك، يجب أن نقرر بأنفسنا كيفية إدارت هذه الموارد.. أريد أن يكون من الصعب إخضاع السويد، وأن يكون من الصعب على قادة مثل دونالد ترامب أو شي جين بينغ السيطرة على السويد".

وأضافت: "نجد أنفسنا الآن في موقف حيث القوة هي ما يهم. ويجب على السويد ألا تسمح لنفسها بأن تصل إلى موقف حيث ليس بوسعها إلا التعليق على تطورات الوضع الدولي. نحن بحاجة للتأكد من أن بلدنا يمتلك أقوى ما يمكن من عناصر القوة، وجزء من ذلك هو الاستخدام الرشيد لموارد المواد الخام المتوفرة لدينا".

وأشارت بوش إلى أن حكومة السويد تخطط لكشف النقاب عن استراتيجية "أكثر جذرية" لصناعة المعادن في البلاد، مع التركيز على تعزيز أمن الإمدادات والاستقلالية.

