الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران

الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الصين معارضتها "لأي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة تجاوز الحدود القانونية" بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على تجارتها مع أميركا.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن "موقف الصين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي ثابت وواضح. إن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا رابح فيها، والإكراه والضغط لا يحلان المشاكل".
وأضاف "تعارض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتجاوز الحدود القانونية، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
