  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران

الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران

2026-01-13 01:06:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الصين معارضتها "لأي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة تجاوز الحدود القانونية" بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على تجارتها مع أميركا.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن "موقف الصين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي ثابت وواضح. إن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا رابح فيها، والإكراه والضغط لا يحلان المشاكل".
وأضاف "تعارض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتجاوز الحدود القانونية، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".


MENAFN13012026000208011052ID1110590294

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث