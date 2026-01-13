  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وفاة بحادث دهس وأخرى بحادث تصادم خلال 24 ساعة والسير تحذر المواطنين

2026-01-13 01:06:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع عدة حوادث في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها وفاتان وعدة إصابات.
وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير، وقع حادث تدهور لمركبة خصوصي على طريق إربد – عمّان، أسفر عن حالة وفاة، وإصابة بالغة، وإصابة متوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الملك المؤسس.
كما شهد طريق الأزرق – الصفاوي حادث تصادم بين مركبتين خصوصيتين، نتج عنه إصابتان متوسطتان، تم تقديم الإسعافات اللازمة لهما من قبل كوادر الدفاع المدني.
وسجّل التقرير أيضًا حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق الممر التنموي، بسبب عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية (التتابع القريب)، دون وقوع أي إصابات.
وفي حادث آخر، وقع تدهور لمركبة شحن (قاطرة ومقطورة) على الطريق الصحراوي في منطقة المريغة باتجاه عمّان، وأسفر عن إصابة متوسطة، جرى إسعافها إلى مستشفى معان الحكومي.
وفي سياق متصل، أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس صباح اليوم على جسر المربط باتجاه وسط البلد، نتج عنه حالة وفاة.
كما حذّرت إدارة السير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الضباب على الطرق الخارجية، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه على بعض الطرق، نتيجة المنخفض الجوي المصنّف من الدرجة الرابعة الذي تتأثر به المملكة اليوم الثلاثاء، داعية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتخفيف السرعة، والالتزام بالإرشادات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.


