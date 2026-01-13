  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مسيرات روسية تستهدف سفينتين تجاريتين في البحر الأسود

مسيرات روسية تستهدف سفينتين تجاريتين في البحر الأسود

2026-01-13 01:06:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال أوليكسي كوليبا، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إن طائرات روسية مسيّرة ضربت سفينتين ترفعان علمي بنما وسان مارينو، اليوم الاثنين، في ثاني هجوم من نوعه خلال أربعة أيام على الملاحة في البحر الأسود، مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الرابع.
وأضاف كوليبا أن شخصا واحدا أصيب بجروح.
وأوضح أن السفينة التي ترفع علم بنما كانت في طريقها لجلب زيوت نباتية، فيما كانت السفينة التي ترفع علم سان مارينو محمّلة بالذرة.
وكتب على تطبيق تلغرام: "هذا دليل آخر على أن روسيا تتعمد مهاجمة السفن المدنية والتجارة الدولية والسلامة البحرية".
وأفاد مصدر مطّلع لوكالة رويترز بأن الهجمات وقعت بالقرب من ميناء تشورنومورسك في منطقة أوديسا الجنوبية.
وأضاف المصدر أن إحدى السفن كانت متجهة إلى إيطاليا.
وتُعد منطقة أوديسا موطنا لموانئ البحر الأسود بالغة الأهمية بالنسبة للتجارة الخارجية لأوكرانيا واستمرار اقتصادها في زمن الحرب.
وكانت عدة سفن روسية قد تعرضت لهجمات في البحر الأسود خلال شهر ديسمبر الماضي.
فقد أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية، في ديسمبر، عن تعرض سفينة شحن روسية لهجوم في البحر الأسود.
وأوضحت أن الهجوم استهدف سفينة الشحن التي كانت تنقل زيت دوار الشمس، حيث تعرضت لهجوم أثناء توجهها من روسيا إلى جورجيا.
وجاء هذا الهجوم بعد هجومين تبنتهما أوكرانيا في أوائل ديسمبر الماضي، في المنطقة الاقتصادية التركية، استهدفا "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا لتصدير الوقود في ظل العقوبات.
سكاي نيوز


MENAFN13012026000208011052ID1110590292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث