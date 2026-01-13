مسيرات روسية تستهدف سفينتين تجاريتين في البحر الأسود

403
مسيرات روسية تستهدف سفينتين تجاريتين في البحر الأسود
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال أوليكسي كوليبا، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إن طائرات روسية مسيّرة ضربت سفينتين ترفعان علمي بنما وسان مارينو، اليوم الاثنين، في ثاني هجوم من نوعه خلال أربعة أيام على الملاحة في البحر الأسود، مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الرابع.
وأضاف كوليبا أن شخصا واحدا أصيب بجروح.
وأوضح أن السفينة التي ترفع علم بنما كانت في طريقها لجلب زيوت نباتية، فيما كانت السفينة التي ترفع علم سان مارينو محمّلة بالذرة.
وكتب على تطبيق تلغرام: "هذا دليل آخر على أن روسيا تتعمد مهاجمة السفن المدنية والتجارة الدولية والسلامة البحرية".
وأفاد مصدر مطّلع لوكالة رويترز بأن الهجمات وقعت بالقرب من ميناء تشورنومورسك في منطقة أوديسا الجنوبية.
وأضاف المصدر أن إحدى السفن كانت متجهة إلى إيطاليا.
وتُعد منطقة أوديسا موطنا لموانئ البحر الأسود بالغة الأهمية بالنسبة للتجارة الخارجية لأوكرانيا واستمرار اقتصادها في زمن الحرب.
وكانت عدة سفن روسية قد تعرضت لهجمات في البحر الأسود خلال شهر ديسمبر الماضي.
فقد أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية، في ديسمبر، عن تعرض سفينة شحن روسية لهجوم في البحر الأسود.
وأوضحت أن الهجوم استهدف سفينة الشحن التي كانت تنقل زيت دوار الشمس، حيث تعرضت لهجوم أثناء توجهها من روسيا إلى جورجيا.
وجاء هذا الهجوم بعد هجومين تبنتهما أوكرانيا في أوائل ديسمبر الماضي، في المنطقة الاقتصادية التركية، استهدفا "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا لتصدير الوقود في ظل العقوبات.
