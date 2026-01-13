  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
161 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة خلال 2025

2026-01-13 01:06:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام 2025 قرابة 161 ألف مشارك، وفقا لبيانات رسمية.
وأظهرت البيانات بأن عدد المشاركين يشمل الفترة من 24 نيسان وحتى تشرين الثاني 2025.
ويهدف برنامج "أردننا جنة"، الذي تنفذه الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع القطاع السياحي، إلى تقديم رحلات بأسعار مدعومة تشمل النقل والإقامة والإرشاد السياحي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المجتمعات المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم السياحة كجزء من أسلوب الحياة لدى المواطن الأردني.
وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخرا الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج "أردننا جنة" حتى تاريخ 13 كانون الأول 2025، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية، بالإضافة إلى إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من تكلفة الرحلة.
ويُشار إلى أن برنامج "أردننا جنة" شهد خلال عام 2024 مشاركة قرابة 310 آلاف شخص.


آخر الأخبار

