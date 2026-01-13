ماذا تعرف عن مدرب ريال مدريد الجديد المؤقت؟

ماذا تعرف عن مدرب ريال مدريد الجديد المؤقت؟
خبرني - منح نادي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، ثقته الكاملة في ألفارو أربيلوا لقيادة الفريق الأول، خلفاً لتشابي ألونسو، جاء ذلك بعد ضياع لقب السوبر الإسباني بالخسارة أمام برشلونة 2-3.
سبق لأربيلوا أن كان مدرباً لفريق كاستيا منذ يونيو (حزيران) 2025، وقضى مسيرته التدريبية بالكامل في أكاديمية ريال مدريد منذ 2020.
- قاد فريق Infantil A موسم 2020-2021 وفاز بالدوري.
- قاد فريق Cadete A موسم 2021-2022.
- تولى تدريب فريق Juvenil A من 2022 حتى 2025، وحقق معه الثلاثية موسم 2022-2023 (الدوري، كأس الملك، وكأس الأبطال)، وفاز بالدوري موسم 2024-2025.
