ماذا تعرف عن مدرب ريال مدريد الجديد المؤقت؟

خبرني - منح نادي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، ثقته الكاملة في ألفارو أربيلوا لقيادة الفريق الأول، خلفاً لتشابي ألونسو، جاء ذلك بعد ضياع لقب السوبر الإسباني بالخسارة أمام برشلونة 2-3.

سبق لأربيلوا أن كان مدرباً لفريق كاستيا منذ يونيو (حزيران) 2025، وقضى مسيرته التدريبية بالكامل في أكاديمية ريال مدريد منذ 2020.

- قاد فريق Infantil A موسم 2020-2021 وفاز بالدوري.

- قاد فريق Cadete A موسم 2021-2022.

- تولى تدريب فريق Juvenil A من 2022 حتى 2025، وحقق معه الثلاثية موسم 2022-2023 (الدوري، كأس الملك، وكأس الأبطال)، وفاز بالدوري موسم 2024-2025.