بند صادم في عقد ألونسو يحرمه من كامل عقده مع ريال مدريد

بند صادم في عقد ألونسو يحرمه من كامل عقده مع ريال مدريد
خبرني - كشفت معطيات جديدة عن تفاصيل العقد الذي يربط تشابي ألونسو بريال مدريد، حيث أدرج النادي بنداً واضحاً ينص على أن المدرب الإسباني لا يحق له سوى راتب موسم واحد فقط في حال إنهاء التعاقد خلال عامه الأول، دون الالتزام بدفع قيمة العقد الكامل الممتد لثلاثة مواسم.
ذكرت صحيفة COPE الإسبانية أن هذا البند يعكس توجهاً حذراً من إدارة النادي في التعامل مع المرحلة الحالية، ويمنحها هامشاً أوسع لاتخاذ قرارات حاسمة دون أعباء مالية طويلة الأمد على عاتق ريال مدريد.
وحول طبيعة المدرب باللاعبين، أوضحت: "في موازاة ذلك، بدأت تظهر مؤشرات على وجود توتر داخل غرفة الملابس، بعدما تردد أن العلاقة بين تشابي ألونسو وعدد من اللاعبين لم تكن على ما يرام خلال الفترة الماضية".
وأضافت: "مصادر مطلعة أشارت إلى أن الخلافات لم تعد محصورة في الإطار الداخلي فقط، بل من المتوقع أن تنعكس على أرض الملعب خلال المباريات المقبلة، حيث يُنتظر أن يكون التغير في سلوك بعض اللاعبين وأدائهم أكثر وضوحاً، ما قد يكشف تدريجياً هوية الأسماء التي تعيش حالة من عدم الانسجام مع المدرب".
وتابعت: "هذه الأجواء دفعت تشابي ألونسو إلى التعبير عن استيائه بشكل مباشر لإدارة النادي، حيث نقل عنه قوله إن منح اللاعبين هذا القدر من النفوذ داخل الفريق يضعف سلطة المدرب، ويجعل من الصعب فرض الانضباط أو التحكم في غرفة الملابس".
وزادت: "المدرب الإسباني شدد على أن نجاح أي مشروع فني يتطلب دعماً واضحاً من الإدارة للجهاز الفني، لا سيما في لحظات التوتر أو الخلاف مع بعض العناصر داخل الفريق".
وأردفت: "ألونسو كان يرى أن الوقوف الدائم إلى جانب اللاعبين، على حساب قرارات المدرب، يقوض مبدأ القيادة داخل الفريق، ويجعل السيطرة على المجموعة أمراً شبه مستحيل".
