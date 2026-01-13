بند صادم في عقد ألونسو يحرمه من كامل عقده مع ريال مدريد

خبرني - كشفت معطيات جديدة عن تفاصيل العقد الذي يربط تشابي ألونسو بريال مدريد، حيث أدرج النادي بنداً واضحاً ينص على أن المدرب الإسباني لا يحق له سوى راتب موسم واحد فقط في حال إنهاء التعاقد خلال عامه الأول، دون الالتزام بدفع قيمة العقد الكامل الممتد لثلاثة مواسم.

ذكرت صحيفة COPE الإسبانية أن هذا البند يعكس توجهاً حذراً من إدارة النادي في التعامل مع المرحلة الحالية، ويمنحها هامشاً أوسع لاتخاذ قرارات حاسمة دون أعباء مالية طويلة الأمد على عاتق ريال مدريد.

وحول طبيعة المدرب باللاعبين، أوضحت: "في موازاة ذلك، بدأت تظهر مؤشرات على وجود توتر داخل غرفة الملابس، بعدما تردد أن العلاقة بين تشابي ألونسو وعدد من اللاعبين لم تكن على ما يرام خلال الفترة الماضية".

وأضافت: "مصادر مطلعة أشارت إلى أن الخلافات لم تعد محصورة في الإطار الداخلي فقط، بل من المتوقع أن تنعكس على أرض الملعب خلال المباريات المقبلة، حيث يُنتظر أن يكون التغير في سلوك بعض اللاعبين وأدائهم أكثر وضوحاً، ما قد يكشف تدريجياً هوية الأسماء التي تعيش حالة من عدم الانسجام مع المدرب".

وتابعت: "هذه الأجواء دفعت تشابي ألونسو إلى التعبير عن استيائه بشكل مباشر لإدارة النادي، حيث نقل عنه قوله إن منح اللاعبين هذا القدر من النفوذ داخل الفريق يضعف سلطة المدرب، ويجعل من الصعب فرض الانضباط أو التحكم في غرفة الملابس".

وزادت: "المدرب الإسباني شدد على أن نجاح أي مشروع فني يتطلب دعماً واضحاً من الإدارة للجهاز الفني، لا سيما في لحظات التوتر أو الخلاف مع بعض العناصر داخل الفريق".

وأردفت: "ألونسو كان يرى أن الوقوف الدائم إلى جانب اللاعبين، على حساب قرارات المدرب، يقوض مبدأ القيادة داخل الفريق، ويجعل السيطرة على المجموعة أمراً شبه مستحيل".