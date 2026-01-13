  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مرض نادر يصيب كول بالمر

2026-01-13 01:05:32
خبرني - ذكرت تقارير صحافية، اليوم، تعرض نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، كول بالمر، إلى مرض خطير.

قال حساب Footysm عبر إكس: "تم تشخيص إصابة كول بالمر (23 عاماً)، مهاجم تشيلسي، بمرض نادر مزمن يُعرف باسم "أرسيدونكيميا"، وهو حالة تصيب الجهاز العصبي، سيغيب عن مباراة آرسنال، نتمنى له الشفاء العاجل في هذه الظروف الصعبة".

وغاب بالمر عن مباراة فريقه الأخيرة ضد تشارلتون في كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي.

وصرح مدرب تشيلسي ليام روسينيور أن هذا الغياب كان "احترازياً"، بسبب كدمات بسيطة تعرض لها في مباراة فولهام السابقة، لتجنب تفاقم إصابته القديمة.

