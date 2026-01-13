  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيس برشلونة يهاجم مبابي بهذه الكلمات

رئيس برشلونة يهاجم مبابي بهذه الكلمات

2026-01-13 01:05:31
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، مهاجم ريال مدريد، النجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بسبب ما بدر منه خلال حفل توزيع الميداليات على اللاعبين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

كان مبابي أثار الجدل بعدما طلب من زملائه في الفريق عدم الوقوف في الممر الشرفي لتحية لاعبي برشلونة لدى ذهابهم لتسلم كأس السوبر، بعد فوز الفريق الكاتالوني 3-2 في المباراة التي أقيمت في ملعب "الإنماء".

وقال خوان لابورتا في تصريحات لإذاعة راديو كاتالونيا: "ما فعله مبابي فاجأني، في الفوز أو في الخسارة يجب أن تتحلى بالكرم والاحترام، إنها رياضة ويجب أن تتصرف بشكل طبيعي، أعتقد أننا في الفوز نحترم المنافس وهذا سبب عدم فهمي لتصرف مبابي".

وأضاف: "حدث شيء ما بين اللاعبين في آخر مباراة بالدوري، وكان اللاعبون متوترين بعض الشيء وهذا أمر مفهوم، لكي أكون صادقاً لم أر ما فعل مبابي في التوقيت نفسه، لكني أفهم أنهم غاضبون للغاية".

وتابع لابورتا: "أعتقد أنهم كانوا يعلمون أن لدينا فرصاً للفوز، وقد رأوا ذلك على أرض الملعب وكانوا غاضبين".

MENAFN13012026000151011027ID1110590274

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث