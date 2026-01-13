رئيس برشلونة يهاجم مبابي بهذه الكلمات

رئيس برشلونة يهاجم مبابي بهذه الكلمات
خبرني - انتقد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، مهاجم ريال مدريد، النجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بسبب ما بدر منه خلال حفل توزيع الميداليات على اللاعبين في نهائي كأس السوبر الإسباني.
كان مبابي أثار الجدل بعدما طلب من زملائه في الفريق عدم الوقوف في الممر الشرفي لتحية لاعبي برشلونة لدى ذهابهم لتسلم كأس السوبر، بعد فوز الفريق الكاتالوني 3-2 في المباراة التي أقيمت في ملعب "الإنماء".
وقال خوان لابورتا في تصريحات لإذاعة راديو كاتالونيا: "ما فعله مبابي فاجأني، في الفوز أو في الخسارة يجب أن تتحلى بالكرم والاحترام، إنها رياضة ويجب أن تتصرف بشكل طبيعي، أعتقد أننا في الفوز نحترم المنافس وهذا سبب عدم فهمي لتصرف مبابي".
وأضاف: "حدث شيء ما بين اللاعبين في آخر مباراة بالدوري، وكان اللاعبون متوترين بعض الشيء وهذا أمر مفهوم، لكي أكون صادقاً لم أر ما فعل مبابي في التوقيت نفسه، لكني أفهم أنهم غاضبون للغاية".
وتابع لابورتا: "أعتقد أنهم كانوا يعلمون أن لدينا فرصاً للفوز، وقد رأوا ذلك على أرض الملعب وكانوا غاضبين".
