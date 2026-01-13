رئيس برشلونة يهاجم مبابي بهذه الكلمات

خبرني - انتقد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، مهاجم ريال مدريد، النجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بسبب ما بدر منه خلال حفل توزيع الميداليات على اللاعبين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

كان مبابي أثار الجدل بعدما طلب من زملائه في الفريق عدم الوقوف في الممر الشرفي لتحية لاعبي برشلونة لدى ذهابهم لتسلم كأس السوبر، بعد فوز الفريق الكاتالوني 3-2 في المباراة التي أقيمت في ملعب "الإنماء".

وقال خوان لابورتا في تصريحات لإذاعة راديو كاتالونيا: "ما فعله مبابي فاجأني، في الفوز أو في الخسارة يجب أن تتحلى بالكرم والاحترام، إنها رياضة ويجب أن تتصرف بشكل طبيعي، أعتقد أننا في الفوز نحترم المنافس وهذا سبب عدم فهمي لتصرف مبابي".

وأضاف: "حدث شيء ما بين اللاعبين في آخر مباراة بالدوري، وكان اللاعبون متوترين بعض الشيء وهذا أمر مفهوم، لكي أكون صادقاً لم أر ما فعل مبابي في التوقيت نفسه، لكني أفهم أنهم غاضبون للغاية".

وتابع لابورتا: "أعتقد أنهم كانوا يعلمون أن لدينا فرصاً للفوز، وقد رأوا ذلك على أرض الملعب وكانوا غاضبين".