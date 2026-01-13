تقارير: كلوب يقود ريال مدريد بداية من الموسم المقبل
خبرني - كشفت تقارير إعلامية أنه بدأ اسم يورغن كلوب يفرض نفسه بقوة داخل أروقة ريال مدريد كأحد الحلول المطروحة بجدية لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، في ظل سعي النادي لوضع تصورات بعيدة المدى للمواسم القادمة.
ذكر الإعلامي ساشا تافوليري نقلاً عن نظيره سانتي أونا أن المعطيات المتداولة تشير إلى أن الإدارة المدريدية تتابع وضع المدرب الألماني عن قرب، وتدرك جيداً أنه يفتقد حالياً للعمل اليومي على مقاعد البدلاء، ما يجعله منفتحاً على فكرة العودة للتدريب.
وأوضح: "رغم عدم اتخاذ أي خطوات رسمية حتى الآن، إلا أن الفكرة العامة داخل ريال مدريد تدور حول التحضير لمشروع يبدأ فعلياً مع موسم 2026/2027، وهو ما يمنح النادي مساحة زمنية كافية لدراسة الخيارات بعناية وبناء تصور متكامل للمرحلة المقبلة، سواء على المستوى الفني أو الإداري.
وأضاف: "هذا التوجه يعكس رغبة واضحة في التخطيط الاستراتيجي، بعيداً عن القرارات السريعة أو المؤقتة".
وتابع: "في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة عن إجراء اتصال أولي مع يورغن كلوب، في إطار جسّ النبض وفتح قنوات التواصل، دون الدخول في مفاوضات رسمية أو تفاصيل تعاقدية".
وأردف: "هذا الاتصال يُنظر إليه كخطوة استكشافية تهدف إلى معرفة مدى استعداد المدرب الألماني لخوض تجربة جديدة، خاصة مع نادٍ بحجم ريال مدريد وتحدياته الخاصة".
ويعد كلوب من أكثر المدربين تأثيراً في كرة القدم الأوروبية خلال العقد الأخير، بفضل شخصيته القيادية، وأسلوبه القائم على الضغط العالي وبناء فرق ذات هوية واضحة، وهو ما يتماشى مع تطلعات ريال مدريد في الحفاظ على تنافسيته القارية وبناء فريق قادر على الاستمرار في القمة. في المقابل، يدرك النادي أن التعاقد مع مدرب بحجم كلوب يتطلب إعداداً مبكراً وتوافقاً كاملاً على المشروع الرياضي.
