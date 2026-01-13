تقارير: كلوب يقود ريال مدريد بداية من الموسم المقبل

خبرني - كشفت تقارير إعلامية أنه بدأ اسم يورغن كلوب يفرض نفسه بقوة داخل أروقة ريال مدريد كأحد الحلول المطروحة بجدية لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، في ظل سعي النادي لوضع تصورات بعيدة المدى للمواسم القادمة.

ذكر الإعلامي ساشا تافوليري نقلاً عن نظيره سانتي أونا أن المعطيات المتداولة تشير إلى أن الإدارة المدريدية تتابع وضع المدرب الألماني عن قرب، وتدرك جيداً أنه يفتقد حالياً للعمل اليومي على مقاعد البدلاء، ما يجعله منفتحاً على فكرة العودة للتدريب.

وأوضح: "رغم عدم اتخاذ أي خطوات رسمية حتى الآن، إلا أن الفكرة العامة داخل ريال مدريد تدور حول التحضير لمشروع يبدأ فعلياً مع موسم 2026/2027، وهو ما يمنح النادي مساحة زمنية كافية لدراسة الخيارات بعناية وبناء تصور متكامل للمرحلة المقبلة، سواء على المستوى الفني أو الإداري.

وأضاف: "هذا التوجه يعكس رغبة واضحة في التخطيط الاستراتيجي، بعيداً عن القرارات السريعة أو المؤقتة".

وتابع: "في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة عن إجراء اتصال أولي مع يورغن كلوب، في إطار جسّ النبض وفتح قنوات التواصل، دون الدخول في مفاوضات رسمية أو تفاصيل تعاقدية".

وأردف: "هذا الاتصال يُنظر إليه كخطوة استكشافية تهدف إلى معرفة مدى استعداد المدرب الألماني لخوض تجربة جديدة، خاصة مع نادٍ بحجم ريال مدريد وتحدياته الخاصة".

ويعد كلوب من أكثر المدربين تأثيراً في كرة القدم الأوروبية خلال العقد الأخير، بفضل شخصيته القيادية، وأسلوبه القائم على الضغط العالي وبناء فرق ذات هوية واضحة، وهو ما يتماشى مع تطلعات ريال مدريد في الحفاظ على تنافسيته القارية وبناء فريق قادر على الاستمرار في القمة. في المقابل، يدرك النادي أن التعاقد مع مدرب بحجم كلوب يتطلب إعداداً مبكراً وتوافقاً كاملاً على المشروع الرياضي.