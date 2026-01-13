البيت الأبيض: ترمب يلوّح بخيار الضربات الجوية على إيران

خبرني - أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترمب يبقي على خيار شنّ غارات جوية على إيران في مواجهة حملة القمع التي تواجهها الاحتجاجات المناهضة للسلطات، مع الإبقاء على قناة دبلوماسية مفتوحة مع طهران.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت "الرئيس ترمب يجيد للغاية إبقاء كل خياراته على الطاولة. والغارات الجوية ستكون من الخيارات الكثيرة للغاية على طاولة القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وشددت ليفيت في تصريحات للصحفيين على أن "الدبلوماسية هي دائما الخيار الأول للرئيس" مضيفة "ما تسمعونه في العلن من النظام الإيراني يختلف جذريا عن الرسائل التي تتلقاها الإدارة... وأعتقد أن الرئيس مهتم باستكشاف هذه الرسائل".

وكانت طهران أعلنت في وقت سابق الاثنين، أنها مستعدة للحرب والتفاوض على السواء، بعد تهديد ترمب بالتدخل عسكريا في حال قتل متظاهرين.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية وجود قناة تواصل "مفتوحة" مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.

وكان ترمب أكد الأحد، أن واشنطن تدرس "بعض الخيارات القوية جدا" مضيفا "سنتخذ قرارا" بشأن تدخل عسكري محتمل.

وأوضح أن القيادة الإيرانية تواصلت معه سعيا "للتفاوض" بعد تلويحه بعمل عسكري.

وأضاف: "اتصل قادة إيران أمس (...) يجري الإعداد لاجتماع... إنهم يريدون التفاوض" لكن "قد نضطر إلى التحرك قبل عقد اجتماع".