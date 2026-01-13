  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
البيت الأبيض: ترمب يلوّح بخيار الضربات الجوية على إيران

البيت الأبيض: ترمب يلوّح بخيار الضربات الجوية على إيران

2026-01-13 01:05:21
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترمب يبقي على خيار شنّ غارات جوية على إيران في مواجهة حملة القمع التي تواجهها الاحتجاجات المناهضة للسلطات، مع الإبقاء على قناة دبلوماسية مفتوحة مع طهران.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت "الرئيس ترمب يجيد للغاية إبقاء كل خياراته على الطاولة. والغارات الجوية ستكون من الخيارات الكثيرة للغاية على طاولة القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وشددت ليفيت في تصريحات للصحفيين على أن "الدبلوماسية هي دائما الخيار الأول للرئيس" مضيفة "ما تسمعونه في العلن من النظام الإيراني يختلف جذريا عن الرسائل التي تتلقاها الإدارة... وأعتقد أن الرئيس مهتم باستكشاف هذه الرسائل".

وكانت طهران أعلنت في وقت سابق الاثنين، أنها مستعدة للحرب والتفاوض على السواء، بعد تهديد ترمب بالتدخل عسكريا في حال قتل متظاهرين.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية وجود قناة تواصل "مفتوحة" مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.

وكان ترمب أكد الأحد، أن واشنطن تدرس "بعض الخيارات القوية جدا" مضيفا "سنتخذ قرارا" بشأن تدخل عسكري محتمل.

وأوضح أن القيادة الإيرانية تواصلت معه سعيا "للتفاوض" بعد تلويحه بعمل عسكري.

وأضاف: "اتصل قادة إيران أمس (...) يجري الإعداد لاجتماع... إنهم يريدون التفاوض" لكن "قد نضطر إلى التحرك قبل عقد اجتماع".

MENAFN13012026000151011027ID1110590272

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث