البيت الأبيض: ترمب يلوّح بخيار الضربات الجوية على إيران

البيت الأبيض: ترمب يلوّح بخيار الضربات الجوية على إيران
خبرني - أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترمب يبقي على خيار شنّ غارات جوية على إيران في مواجهة حملة القمع التي تواجهها الاحتجاجات المناهضة للسلطات، مع الإبقاء على قناة دبلوماسية مفتوحة مع طهران.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت "الرئيس ترمب يجيد للغاية إبقاء كل خياراته على الطاولة. والغارات الجوية ستكون من الخيارات الكثيرة للغاية على طاولة القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وشددت ليفيت في تصريحات للصحفيين على أن "الدبلوماسية هي دائما الخيار الأول للرئيس" مضيفة "ما تسمعونه في العلن من النظام الإيراني يختلف جذريا عن الرسائل التي تتلقاها الإدارة... وأعتقد أن الرئيس مهتم باستكشاف هذه الرسائل".
وكانت طهران أعلنت في وقت سابق الاثنين، أنها مستعدة للحرب والتفاوض على السواء، بعد تهديد ترمب بالتدخل عسكريا في حال قتل متظاهرين.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية وجود قناة تواصل "مفتوحة" مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.
وكان ترمب أكد الأحد، أن واشنطن تدرس "بعض الخيارات القوية جدا" مضيفا "سنتخذ قرارا" بشأن تدخل عسكري محتمل.
وأوضح أن القيادة الإيرانية تواصلت معه سعيا "للتفاوض" بعد تلويحه بعمل عسكري.
وأضاف: "اتصل قادة إيران أمس (...) يجري الإعداد لاجتماع... إنهم يريدون التفاوض" لكن "قد نضطر إلى التحرك قبل عقد اجتماع".
