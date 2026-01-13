محافظ إربد يؤكد جاهزية الدوائر الرسمية للتعامل مع المنخفض الجوي

خبرني - أكد محافظ إربد، رضوان العتوم، أن الدوائر الرسمية كافة والبلديات ومديريات الأشغال والخدمات المشتركة في المحافظة جاهزة للتعامل مع المنخفض الجوي.

وقال العتوم إن غرفة الطوارئ في المحافظة تعمل على مدار الساعة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي ملاحظة ترد لها، مبينا أن المؤسسات الخدمية جاهزة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول والإبقاء على ديمومة انسياب الحركة المرورية.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة لعبّارات تصريف المياه مستمرة، وتم تعزيز الكوادر في البؤر الساخنة، وتجهيز دور الإيواء.

ودعا المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة، وتفقد المضخات الغاطسة، وتأمين البضائع في التسويات، واتباع إرشادات الأمن العام في الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية اللازمة، والإبلاغ عن أي ملاحظات فورًا عبر الأرقام المخصصة لغرف العمليات.