بلدية شرحبيل تتعامل مع سقوط شجرة بمسار طريق الأغوار الدولي

2026-01-13 12:58:18
اربد 13 كانون الثاني (بترا) - شهد طريق الأغوار الدولي في منطقة وادي الريان، غربي إربد، فجر اليوم الثلاثاء، حادثة سقوط شجرة حرجية على الشارع الرئيسي، بفعل الرياح والأمطار الغزيرة ما أدى إلى إعاقة مؤقتة لحركة السير، قبل أن تتعامل كوادر بلدية شرحبيل بن حسنة مع الحادثة بشكل فوري.
وقال رئيس لجنة البلدية المهندس أمجد الديات، إن الاستجابة السريعة جاءت حفاظًا على السلامة العامة وضمان انسيابية حركة المركبات على هذا الطريق الحيوي، مشيرا إلى أن فرق البلدية عملت بالتعاون مع المركز الأمني ومديرية الزراعة وشركة الكهرباء، على قص الشجرة وإزالة الأغصان المتساقطة، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.
وبيّن أن البلدية تواصل على مدار الساعة متابعة حوادث سقوط الأشجار وتفقد البنى التحتية وعبارات وقنوات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية، في ظل الظروف الجوية السائدة لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ قد يؤثر على السلامة العامة أو الخدمات الأساسية.

