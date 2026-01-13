تمديد إقامة الأجانب 3 أشهر يعزز تنافسية الأردن السياحية ويحفز الاقتصاد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا) - حاكم الخضير - أكد عاملون في القطاع السياحي، أهمية الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والخاصة بتسهيل إقامة الأجانب في المملكة، معتبرين أنها تشكل خطوة إيجابية تنعكس بشكل مباشر على تنشيط الحركة السياحية وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية إقليمية وعالمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني.وثمن ممثلو القطاع في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، هذه القرارات التي تضمنت الموافقة على منح الأجانب القادمين إلى المملكة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد عند دخولهم عبر المراكز الحدودية، باستثناء القادمين من خلال تأشيرات العمل، بما يسهم بتبسيط إجراءات الدخول والإقامة.وبموجب الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، سيتم الإبقاء على آلية عمل التأشيرات المعتمدة حالياً، حيث يتمكن المسافر الأجنبي من توثيق إقامته المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر مباشرة على جواز سفره في المركز الحدودي، الأمر الذي من شأنه تسهيل تجربة الزائر وتقليل الإجراءات الإدارية.من جانبه، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة، إن القرار يسهم في تعزيز قدرة مكاتب السياحة والسفر على تصميم برامج سياحية أطول وأكثر تنوعاً، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، خصوصاً القادمين لأغراض العلاج، والاستجمام، والسياحة طويلة الأمد، مؤكداً أن هذا التسهيل يمنح الزائر مرونة أكبر في التخطيط لإقامته، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية بالبيئة السياحية والتنظيمية في المملكة.وأضاف "أن تبسيط إجراءات توثيق مكان الإقامة في المراكز الحدودية ينعكس إيجاباً على عمل وكلاء السياحة والسفر، من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع إجراءات الدخول، ما يسهل التعامل مع المجموعات السياحية الفردية والمنظمة، ويساعد على تحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله إلى المملكة، الأمر الذي يعزز تنافسية الأردن في الأسواق الإقليمية والدولية".من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم، إن القطاع الفندقي يثمن هذا القرار الصادر عن وزارة الداخلية، لما له من أهمية خاصة في دعم السياحة العلاجية، نظراً لطول مدة إقامة هذا النوع من الزوار وارتفاع معدل إنفاقهم.وأضاف "أن منح إقامة لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد يشكل استجابة مباشرة لمطالب القطاع السياحي، لا سيما للزوار الراغبين بالإقامة لفترات طويلة في المملكة"، مشيدا بتبسيط إجراءات تثبيت السكن في المعابر الحدودية، ووصفها بالخطوة الإيجابية والمهمة.وأعرب القاسم، عن شكره لوزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية على تعاونهما واستجابتهما لمطالب القطاع، مؤكداً أن هذه القرارات تعكس مستوى متقدماً من التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مكانة الأردن كوجهة للسياحة العلاجية والاستشفائية، وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.وأشار إلى أن المنشآت الفندقية ستستفيد بشكل كبير من زيادة أعداد الزوار المقيمين لفترات طويلة، إلى جانب استفادة الأنشطة التجارية والخدمية الأخرى، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، داعياً الى مواصلة تكثيف الجهود التشاركية بين مختلف الجهات المعنية، والتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل تجربة الزائر، بما يسهم بالنهوض بالقطاع السياحي وتعزيز قدرة المملكة على استقطاب المزيد من السياح والزوار.من جانبه، قال رئيس جمعية أدلاء السياح أيمن عمر، إن منح إقامة أطول للزوار يتيح للأدلاء السياحيين تقديم برامج إرشادية أكثر شمولية، تشمل عدداً أكبر من المواقع السياحية والأثرية في مختلف محافظات المملكة، بدلاً من الاكتفاء بالمسارات السريعة، ما يثري تجربة الزائر الثقافية والتاريخية ويعزز مدة بقائه في الوجهة.وأكد أن استقرار إقامة السائح لفترة أطول ينعكس بشكل مباشر على زيادة الطلب على خدمات الإرشاد السياحي، ويوفر فرص عمل أوسع للأدلاء، ويسهم في تنظيم الجولات السياحية بشكل أفضل، مبيناً أن هذه الإجراءات تشكل داعماً مهماً لتمكين الكوادر السياحية وتعزيز استدامة العمل في قطاع الإرشاد السياحي.