عين على القدس يسلط الضوء على دور جمعية باسيا في الحراك المجتمعي الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا) - سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، الضوء على الدور الذي تقوم به الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية (باسيا) ومؤسسها المرحوم الدكتور مهدي عبد الهادي، وأثرها في الحراك المجتمعي المقدسي بشكل خاص والفلسطيني بشكل عام.وقال الناشط في مؤسسات المجتمع المدني المقدسي، سعد عبد الهادي، إن الدكتور مهدي عبد الهادي، بعد أن أنهى دراسته، عاد إلى فلسطين بحلم تأسيس مؤسسة تعمل على الجانب الاستراتيجي في فلسطين، حيث عمل مع منتدى الفكر العربي وعدد من المؤسسات من أجل تأسيس مؤسسة (باسيا)، التي تهدف إلى "بناء رؤية استراتيجية وفكرية وثقافية واجتماعية للوضع الفلسطيني".وأضاف أنه بالرغم من أن موقع المؤسسة في القدس، إلا أن نظرتها كانت شاملة لكل المناطق الفلسطينية.بدوره، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، وعضو مجلس أوقاف القدس، الدكتور منير نسيبة، إن القانون الدولي ينظم ويحمي قضايا المجتمع المدني وحرية التعبير والتجمع والتنظيم والتعبير عن الرأي، وذلك من حيث "الإتاحة"، بإلزام الدول بالسماح بالتنظيم المؤسسي وفتح المجال لمؤسسات الدراسات للقيام بمهامها، في إشارة منه إلى أن (باسيا) تعد إحدى المؤسسات الرائدة في فلسطين عامة والقدس خاصة، من حيث الأبحاث وتنظيم المجتمع ونقل الخبرات بين فئات المجتمع المختلفة.وأضاف نسيبة إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بكل جهده في هذه الفترة الحساسة القضاء على مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في كثير من الأماكن، بغض النظر عن أهداف هذه المؤسسات، سواء كانت مدنية أو سياسية أم بحثية، وحتى الدولية منها، حيث قام قبل أسبوعين بإغلاق مجموعة كبيرة من المنظمات الدولية العاملة في فلسطين، بما في ذلك القدس، واعتبر مجموعة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منظمات إرهابية.وأشار إلى أن الاحتلال وصل لدرجة أنه لا يريد أن يسمع الرواية المخالفة لعقيدته الاستعمارية، ويعمل جاهداً على قمع حرية المنظمات التي تندرج تحت طائلة وحماية القانون الدولي، ويمنعها من الاستمرار بعملها ويضع العراقيل أمامها.اما بخصوص مديرية اوقاف القدس، قال نسيبة إنها تابعة للأردن وتقع تحت الوصاية الهاشمية، بموجب القانون الدولي، وهي مستمرة بالقيام بمهامها رغم العراقيل الإسرائيلية، وتشرف على جميع الأوقاف التابعة لها، بما فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية.من جهته، قال عضو أوقاف القدس، المدير التنفيذي لـ(باسيا)، عدنان الجولاني، إن مؤسسة (باسيا) برؤية الدكتور مهدي عبد الهادي تأسست عام 1987 بهدف إعادة وضع القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس بشكل خاص ضمن سياقها العربي والدولي والفلسطيني، وكسر الجمود الذي أثر بها في ذلك الوقت، مشيراً إلى أنها نجحت وكان لها دور كبير في ذلك.وأضاف إن المؤسسة نجحت في توحيد القيادة الفلسطينية السياسية داخل الأراضي الفلسطينية آنذاك، وإعادة وضع القضية الفلسطينية على الخريطة من خلال "التشبيك" وفتح حوار مع من يريدون السلام في الجانب الإسرائيلي، ومن ثم البدء بحوار دولي حول القضية الفلسطينية في أعقاب حرب الخليج الأولى، والذي كان من ثماره اتفاقية أوسلو، التي أفضت إلى تسلم منظمة التحرير الفلسطينية قيادة العمل السياسي الفلسطيني، لافتاً إلى أن المؤسسة قامت بتحضير وتدريب القيادات الفلسطينية الشابة في ذلك الوقت سياسياً ودبلوماسياً، وفي مجال قيادة المجتمع المدني.وأكد الجولاني أن طبيعة عمل المؤسسة تغيرت بشكل مستمر منذ تأسيسها، لتتأقلم مع الظروف والتغيرات السياسية التي تطرأ على الساحة الفلسطينية والعربية.وأضاف إنه بعد عام 2020 بدأت الحالة الصحية للدكتور مهدي بالتدهور، ما وضعه أمام خيارين، أولهما يقضي بنهاية المؤسسة بنهاية مؤسسها وقائدها منذ تأسيسها، فيما كان الخيار الآخر الذي اختاره عبد الهادي، يقضي بإعداد جيل يستطيع حمل الرسالة والمضي قدماً في ما بدأه، حيث قام في آخر سنين حياته، قبل أن يتوفاه الله قبل عام تقريباً، بإعداد جيل من الشباب المفكرين المقدسيين لـ"حمل الراية".ودعا كل الدول العربية والإسلامية والداعمة للقضية الفلسطينية إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية لمساعدتها في الصمود بوجه تحديات الاحتلال وخططه للاستيلاء على جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.