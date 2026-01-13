الإدارة المحلية : إدامة جاهزية البلديات ركيزة لسلامة المواطنين وحماية الممتلكات

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 13 كانون الثاني (بترا) - أشرف الغزاوي - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة، أن إدامة جاهزية البلديات وأعمال كوادرها الميدانية ركيزة رئيسية لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات في ظل تأثيرات الظروف الجوية السائدة.وأشار خلال تفقده مساء أمس، جاهزية بلدية معاذ بن جبل في الشونة الشمالية، إلى ضرورة مواصلة البلديات للعمل الميداني والتنسيق والشراكة الفاعلة بين غرف الطوارئ والجهات المعنية للتعامل مع أي مستجدات خلال الظروف الجوية.واطّلع الرحامنة على خطط الطوارئ في البلدية والإجراءات المتخذة للتعامل مع الأوضاع الجوية وهطول الأمطار، مثمنا مستوى الاستجابة الميدانية ورفع درجة الجاهزية إلى أعلى المستويات، لغاية التدخل الميداني السريع عند الحاجة وفقا للمستجدات.وأكد ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين البلدية وفرق الوزارة ومختلف الجهات ذات العلاقة خاصة ضمن البؤر والمناطق المعرضة للسيول، بما يضمن الاستجابة الفورية لأي طارئ والمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.من جهته، عرض رئيس لجنة البلدية، المهندس معتصم العمري، لجهود فرق العمل والآليات في البلدية في تفقد عبارات ومجاري تصريف مياه الأمطار وتهيئتها لدرء مخاطر السيول، مشيرا إلى متابعة تطورات الحالة الجوية والاستجابة لملاحظات المواطنين حول أية مستجدات.