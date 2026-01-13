403
غينيس للأرقام القياسية وماراثون دبي يطلقان فرصاً تاريخية لتحطيم الأرقام القياسية خلال سباق 2026
(MENAFN- Guinness World Records ) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 يناير 2026 – تحت الشعار العالمي "كن جزءاً من الحدث"، أعلنت غينيس للأرقام القياسية عن تعاونها مع ماراثون دبي الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقه، لإتاحة فرصة استثنائية للمشاركين لمحاولة تحطيم أرقام قياسية عالمية معتمدة رسمياً، وذلك خلال السباق الذي يقام في1 فبراير 2026.
ويجمع هذا التعاون بين الجهة العالمية المرجعية للأرقام القياسية وبين أحد أعرق سباقات الجري في المنطقة، ليشكلا منصة دولية تلتقي فيها الإنجازات الرياضية مع الإبداع والمشاركة المجتمعية في حدث واحد.
وبموجب هذه المبادرة، يمكن لمشاركي ماراثون دبي اختيار ومحاولة تحطيم ألقاب معتمدة من غينيس للأرقام القياسية ضمن فئات المسافات المعتمدة. وتتجاوز الفكرة مفهوم الأداء الرياضي التقليدي، لتشمل محاولات قياسية تتضمن أزياء مبتكرة، وتحديات توعوية، وصيغ جري ثنائية، وعناصر تحمل غير تقليدية، إضافة إلى مشاركات جماعية، جميعها تخضع لمعايير وقواعد غينيس الرسمية.
ومن بين الأرقام القياسية المتاحة ضمن هذا التعاون:
•أسرع ماراثون يُستكمل بواسطة أب وابنه معاً
•أسرع ماراثون يُستكمل بواسطة أم وابنتها معاً
كما تشمل الفرص المتاحة أرقاماً قياسية تتعلق باستخدام معدات رياضية، والجري معصوب العينين، والتزلج أثناء الجري، والجري بملابس رسمية أو مهنية، إلى جانب تحديات تحمل لافتة بصرياً، ما يفتح المجال أمام المشاركين لتحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية عبر مسارات متعددة.
وسيتم معالجة جميع طلبات تسجيل الأرقام القياسية المقدمة خصيصاً ضمن إطار ماراثون دبي مجاناً، مع مزايا إضافية تشمل تسريع مراجعة الطلبات والتقييم الفوري للأهلية، في تأكيد على التزام الطرفين بتعزيز سهولة الوصول والمشاركة المجتمعية.
ويشترط للحصول على الموافقة على أي محاولة رقم قياسي مرتبطة بجمع التبرعات، الحصول مسبقاً على موافقة خطية من جهة خيرية مرخصة رسمياً داخل دولة الإمارات، وذلك امتثالاً للأنظمة المعمول بها.
كما ترحب غينيس للأرقام القياسية بمشاركات الأشخاص من أصحاب الهمم، مع توفير فئات تصنيف خاصة بالإعاقات لضمان التقييم العادل والمتسق لمحاولات الأرقام القياسية، دعماً لمبدأ الشمولية والاعتراف بالإنجازات عبر مختلف القدرات.
ويمكن للراغبين استعراض الأرقام القياسية المتاحة أو اقتراح أرقام جديدة عبر الموقع الإلكتروني لغينيس للأرقام القياسية باللغتين العربية أو الإنجليزية، من خلال صفحة التسجيل المخصصة، كما يمكنهم التسجيل للمشاركة في السباق عبر الموقع الرسمي لماراثون دبي.
