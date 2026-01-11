403
إنتر × نابولي.. قمة نارية ترسم طريق السكوديتو
(MENAFN- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 يناير 2026: أعلنت ستارزبلاي، المنصة الرائدة في بث الرياضة والترفيه حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن بثها الحصري لإحدى أبرز قمم الموسم في الدوري الإيطالي، حيث يواجه إنتر نظيره نابولي على ملعب سان سيرو في ميلانو يوم الأحد 11 يناير، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:45 مساءً بتوقيت الخليج.
وتعتبر هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين. فبعد فوز نابولي بنتيجة 3-1 وإصابة كيفين دي بروين التي أثرت على لقاء الذهاب في أكتوبر من العام الماضي، يستعد إنتر لاستضافة مباراة الإياب في ميلانو، ساعيًا إلى رد الاعتبار، بينما تبقى كفة هذا اللقاء مفتوحة على كل الاحتمالات.
كما تبدو الرهانات كبيرة في السباق على لقب الدوري الإيطالي. فإنتر ونابولي وميلان لا يزالون في صراع متقارب على السكوديتو، مع فارق بسيط فقط بين المتصدرين مع وصول الموسم إلى مرحلته الوسطى. وقد يكون لنتيجة المباراة على سان سيرو عامل الحسم في رسم ملامح جدول الترتيب ودفع زخم المنافسة في الأشهر المقبلة.
وبامتلاك كلا الفريقين لطموح الفوز باللقب وتاريخ مواجهاتهما الأخيرة فإنهما يزيدان من حدة التنافس، لتعد مباراة الإياب بليلة كبيرة من الإثارة واللحظات الفارقة أمام الجماهير المحلية المتحمسة في المدرجات.
وبصفتها منصة البث الحصري لدوري الدرجة الأولى الإيطالي "سيري أ" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواصل ستارزبلاي تقديم تغطية كروية لا تضاهى، لتقرب المشجعين أكثر من شغف وإثارة أكبر مباريات كرة القدم في إيطاليا، حيث تقدم تغطية مباشرة لأكثر المواجهات حسما في دوري سيري ايه.
تابعوا مواجهة إنتر ضد نابولي مباشرة وحصريًا على ستارزبلاي يوم 11 يناير في تمام الساعة 11:45 مساءً بتوقيت الخليج.
