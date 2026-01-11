أمطار غزيرة ورياح قوية وتحذيرات من السيول والصقيع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-3 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ودعت الى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، والانتباه لكبار السن والأطفال نظراً لأنهم الأكثر تأثراً بالبرد.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويكون الطقس ليلًا باردا جداً، وتتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ليتحول الطقس بين غائم جزئيًا إلى غائم، وتهطل زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد وهطول البَرَد في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها (60-50) كم/ساعة.

وتحذر الأرصاد من خطر تشكّل السيول خلال ساعات الليل المتأخرة، لاسيما في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى، والأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، نتيجة شدة الهطولات المطرية والهبات القوية المرافقة للرياح.

كما يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وبسبب تشكّل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ما يزيد من مخاطر الانزلاق على الطرقات مع بداية هطول الأمطار، داعيةً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ومع ساعات فجر الثلاثاء، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ذات الأصل القطبي المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا جداً وغائما وماطرا في أغلب المناطق.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد وهطول البرد في بعض المناطق، كما تتهيأ الفرصة في ساعات الفجر لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية تكون أحياناً ممزوجة بالمطر مع احتمال أن تتراكم بشكل محدود فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة)، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها (60-50) كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تضعف تدريجياً الهطولات.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من الجنوب الغربي، ومع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15- 5، وفي المرتفعات الشمالية 13- 3، وفي مرتفعات الشراة 12- 2، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12 ، وفي خليج العقبة 24- 13 درجة مئوية.

