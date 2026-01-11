أمطار غزيرة ورياح قوية وتحذيرات من السيول والصقيع

أمطار غزيرة ورياح قوية وتحذيرات من السيول والصقيع
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-3 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
ودعت الى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، والانتباه لكبار السن والأطفال نظراً لأنهم الأكثر تأثراً بالبرد.
ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
ويكون الطقس ليلًا باردا جداً، وتتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ليتحول الطقس بين غائم جزئيًا إلى غائم، وتهطل زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد وهطول البَرَد في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها (60-50) كم/ساعة.
وتحذر الأرصاد من خطر تشكّل السيول خلال ساعات الليل المتأخرة، لاسيما في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى، والأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، نتيجة شدة الهطولات المطرية والهبات القوية المرافقة للرياح.
كما يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وبسبب تشكّل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ما يزيد من مخاطر الانزلاق على الطرقات مع بداية هطول الأمطار، داعيةً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
ومع ساعات فجر الثلاثاء، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ذات الأصل القطبي المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا جداً وغائما وماطرا في أغلب المناطق.
ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد وهطول البرد في بعض المناطق، كما تتهيأ الفرصة في ساعات الفجر لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية تكون أحياناً ممزوجة بالمطر مع احتمال أن تتراكم بشكل محدود فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة)، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها (60-50) كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تضعف تدريجياً الهطولات.
ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من الجنوب الغربي، ومع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15- 5، وفي المرتفعات الشمالية 13- 3، وفي مرتفعات الشراة 12- 2، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12 ، وفي خليج العقبة 24- 13 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/ا ص/ب ط
11/01/2026 06:52:01
-
دليل ال
مركز تدريب
روابط م
-
حدث في مثل ه
المقالات المخ
صورة و
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment