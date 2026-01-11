هزة ارضية تضرب السواحل اللبنانية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 11 كانون الثاني (بترا) - أفادت شبكة رصد الزلازل في لبنان ،فجر اليوم الاحد عن تسجيل هزّة أرضية بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت شرق البحر المتوسط قبالة السواحل اللبنانية عند منتصف الليل.

وذكرت الشبكة أن الزلزال وقع على عمق يُقدّر بنحو 35 كيلومترًا، ما جعله محسوسًا في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية.

وأوضحت أن ضحالة عمق الهزّة أسهمت في شعور السكان بها بشكل أوضح مقارنةً بزلازل أعمق بالقوة نفسها، من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات.

--(بترا)

ب.أ/ا ص/ب ط

11/01/2026 06:54:32





