صحيفة: ترامب طلب وضع خطة لغزو غرينلاند لكنه واجه معارضة من العسكريين
ووفقا لمصادر مطلعة للصحيفة، فإن "الصقور" السياسيين المحيطين بالرئيس، بقيادة مستشاره ستيفن ميلر، تشجعوا بعد نجاح عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدرجة أنهم يريدون التحرك بسرعة للاستيلاء على الجزيرة قبل "أي تحرك محتمل من روسيا أو الصين".
ويرى دبلوماسيون بريطانيون أن ترامب مدفوع أيضا برغبة في صرف انتباه الناخبين الأمريكيين عن أداء الاقتصاد قبل الانتخابات النصفية هذا العام، والتي قد تؤدي إلى فقدان الجمهوريين السيطرة على الكونغرس.
وتشير المصادر إلى أن مثل هذه الخطوة قد تضعف موقف ترامب دوليا وتؤدي فعليا إلى "انهيار حلف الناتو". وقد طلب الرئيس من قيادة العمليات الخاصة المشتركة إعداد خطة الغزو، لكنه واجه معارضة من رؤساء الأركان المشتركة كونها "ستكون غير قانونية" ولن تحظى بدعم الكونغرس.
وحاول بعض المسؤولين، وفقا للمصدر، صرف انتباه ترامب بمناقشة عمليات أقل إثارة للجدل، مثل اعتراض السفن الروسية التي تلتف على العقوبات أو شن ضربة على إيران.
وقام دبلوماسيون بمحاكاة ما أسموه "سيناريو التصعيد"، حيث يستخدم ترامب القوة أو "الإكراه السياسي" لقطع روابط غرينلاند بالدنمارك. وتصف إحدى البرقيات الدبلوماسية أسوأ السيناريوهات بأنه قد يؤدي إلى "تدمير حلف الناتو من الداخل".
