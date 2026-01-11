  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
صحيفة: ترامب طلب وضع خطة لغزو غرينلاند لكنه واجه معارضة من العسكريين

2026-01-11 12:03:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أوامره لقادة العمليات الخاصة بوضع خطة لغزو غرينلاند، لكنه واجه مقاومة من كبار القادة العسكريين.

ووفقا لمصادر مطلعة للصحيفة، فإن "الصقور" السياسيين المحيطين بالرئيس، بقيادة مستشاره ستيفن ميلر، تشجعوا بعد نجاح عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدرجة أنهم يريدون التحرك بسرعة للاستيلاء على الجزيرة قبل "أي تحرك محتمل من روسيا أو الصين".
ويرى دبلوماسيون بريطانيون أن ترامب مدفوع أيضا برغبة في صرف انتباه الناخبين الأمريكيين عن أداء الاقتصاد قبل الانتخابات النصفية هذا العام، والتي قد تؤدي إلى فقدان الجمهوريين السيطرة على الكونغرس.
وتشير المصادر إلى أن مثل هذه الخطوة قد تضعف موقف ترامب دوليا وتؤدي فعليا إلى "انهيار حلف الناتو". وقد طلب الرئيس من قيادة العمليات الخاصة المشتركة إعداد خطة الغزو، لكنه واجه معارضة من رؤساء الأركان المشتركة كونها "ستكون غير قانونية" ولن تحظى بدعم الكونغرس.
وحاول بعض المسؤولين، وفقا للمصدر، صرف انتباه ترامب بمناقشة عمليات أقل إثارة للجدل، مثل اعتراض السفن الروسية التي تلتف على العقوبات أو شن ضربة على إيران.
وقام دبلوماسيون بمحاكاة ما أسموه "سيناريو التصعيد"، حيث يستخدم ترامب القوة أو "الإكراه السياسي" لقطع روابط غرينلاند بالدنمارك. وتصف إحدى البرقيات الدبلوماسية أسوأ السيناريوهات بأنه قد يؤدي إلى "تدمير حلف الناتو من الداخل".

