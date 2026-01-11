  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاحد

2026-01-11 12:03:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يطرأ، الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15- 5، وفي المرتفعات الشمالية 13- 3، وفي مرتفعات الشراة 12- 2، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12 ، وفي خليج العقبة 24- 13 درجة مئوية.

