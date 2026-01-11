روبيو ونتنياهو يبحثا هاتفيا ملفات إيران وسوريا وغزة

403
روبيو ونتنياهو يبحثا هاتفيا ملفات إيران وسوريا وغزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، بدون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وفي حين لم يذكر المسؤول الأميركي المواضيع التي جرت مناقشتها في المكالمة، إلا أن موقع أكسيوس ذكر في وقت سابق أن الاثنين تحدثا عن غزة وسوريا والاحتجاجات في إيران.
وتشهد إيران، التي خاضت حربا استمرت 12 يوما مع إسرائيل العام الماضي وقصفت الولايات المتحدة خلالها منشآتها النووية في حزيران الماضي، أكبر تظاهرات مناهضة للحكومة الإيرانية منذ سنوات.
وفي غزة، لم يحرز وقف إطلاق النار الهش أي تقدم بعد مرحلته الأولى منذ أن بدأ في تشرين الأول، حيث تتبادل السلطات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بارتكاب خروقات كبيرة للاتفاق. ولا تزال الخلافات كبيرة بين الجانبين بشأن الخطوات الأكثر صعوبة ضمن المرحلة التالية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفقت إسرائيل وسوريا خلال المحادثات التي جرت بوساطة أميركية في باريس على إنشاء آلية اتصال للتنسيق بشأن القضايا الأمنية والتجارية.
