روبيو ونتنياهو يبحثا هاتفيا ملفات إيران وسوريا وغزة

2026-01-11 12:03:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، بدون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وفي حين لم يذكر المسؤول الأميركي المواضيع التي جرت مناقشتها في المكالمة، إلا أن موقع أكسيوس ذكر في وقت سابق أن الاثنين تحدثا عن غزة وسوريا والاحتجاجات في إيران.
وتشهد إيران، التي خاضت حربا استمرت 12 يوما مع إسرائيل العام الماضي وقصفت الولايات المتحدة خلالها منشآتها النووية في حزيران الماضي، أكبر تظاهرات مناهضة للحكومة الإيرانية منذ سنوات.
وفي غزة، لم يحرز وقف إطلاق النار الهش أي تقدم بعد مرحلته الأولى منذ أن بدأ في تشرين الأول، حيث تتبادل السلطات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بارتكاب خروقات كبيرة للاتفاق. ولا تزال الخلافات كبيرة بين الجانبين بشأن الخطوات الأكثر صعوبة ضمن المرحلة التالية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفقت إسرائيل وسوريا خلال المحادثات التي جرت بوساطة أميركية في باريس على إنشاء آلية اتصال للتنسيق بشأن القضايا الأمنية والتجارية.

