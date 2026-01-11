  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
هزة أرضية بقوة 3.9 تضرب السواحل اللبنانية

2026-01-11 12:03:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت شبكة رصد الزلازل في لبنان، فجر الاحد عن تسجيل هزّة أرضية بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت شرق البحر المتوسط قبالة السواحل اللبنانية عند منتصف الليل.
وذكرت الشبكة أن الزلزال وقع على عمق يُقدّر بنحو 35 كيلومترًا، ما جعله محسوسًا في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية.
وأوضحت أن ضحالة عمق الهزّة أسهمت في شعور السكان بها بشكل أوضح مقارنةً بزلازل أعمق بالقوة نفسها، من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات.


