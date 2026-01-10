الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في سوريا

403
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في سوريا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 10 - 1 (كونا) -- دعا الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إلى إنهاء ما وصفها ب"الأعمال العدائية" في مدينة حلب السورية ومحيطها مؤكدا أهمية حماية المدنيين في جميع الأوقات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العانوني في بيان إن الاتحاد يحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه أمس الجمعة والعودة بشكل عاجل إلى الحوار السياسي من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل.
وشدد العانوني على أن تحقيق الاستقرار في مختلف أنحاء سوريا يعد عنصرا أساسيا لضمان انتقال مستدام وشامل يلبي تطلعات جميع السوريين.
وأكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز المسار السياسي بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق السلام الدائم في البلاد. (النهاية)
