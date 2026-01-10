  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في سوريا

2026-01-10 11:14:50
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 10 - 1 (كونا) -- دعا الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إلى إنهاء ما وصفها ب"الأعمال العدائية" في مدينة حلب السورية ومحيطها مؤكدا أهمية حماية المدنيين في جميع الأوقات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العانوني في بيان إن الاتحاد يحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه أمس الجمعة والعودة بشكل عاجل إلى الحوار السياسي من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل.
وشدد العانوني على أن تحقيق الاستقرار في مختلف أنحاء سوريا يعد عنصرا أساسيا لضمان انتقال مستدام وشامل يلبي تطلعات جميع السوريين.
وأكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز المسار السياسي بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق السلام الدائم في البلاد. (النهاية)

