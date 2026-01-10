403
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي تطورات الاوضاع في الصومال
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 10 - 1 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الجمعة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة عبدالسلام عبدي علي وذلك على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المنعقدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لبحث تطورات الاوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك الى جانب بحث التطورات الاقليمية ذات الصلة وفي مقدمتها تداعيات اعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعترافها بإقليم ما يسمى ارض الصومال كدولة مستقلة.
وأكد الجانبان ان هذا الاعلان يشكل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة اراضيها ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
كما شددا على اهمية مواصلة التنسيق والتشاور في اطار منظمة التعاون الاسلامي والمحافل الدولية ذات الصلة بما يسهم في دعم الشرعية الدولية والحفاظ على امن واستقرار المنطقة وصون سيادة الدول ووحدة اراضيها. (النهاية)
