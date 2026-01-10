وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

403
وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم السبت وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية في بيان ان الوزيرين أكدا خلال اتصال هاتفي أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
واشارت الوكالة إلى ان الوزيرين استعرضا العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط بين بلديهما وما تشهده من تطور وتعاون مستمر في مختلف المجالات.
واضافت ان الوزيرين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. (النهاية)
