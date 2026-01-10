  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

2026-01-10 11:14:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم السبت وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية في بيان ان الوزيرين أكدا خلال اتصال هاتفي أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
واشارت الوكالة إلى ان الوزيرين استعرضا العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط بين بلديهما وما تشهده من تطور وتعاون مستمر في مختلف المجالات.
واضافت ان الوزيرين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. (النهاية)

