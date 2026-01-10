موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

403
موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3269975 الكويت - قوة الإطفاء العام تعلن أن خمسة فرق تابعة لها سيطرت على حريق اندلع في عدد من الخزانات التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال داخل قسيمة صناعية في منطقة الأحمدي الصناعية وذلك بإشراف مباشر من رئيس القوة اللواء طلال الرومي.
3270006 جدة - وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يؤكد الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية والتضامن الثابت مع الحكومة والشعب الصومالي مجددين الرفض القاطع لأي تدابير أو إجراءات من شأنها تقويض وحدتها أو سلامتها الإقليمية أو سيادتها على كامل أراضيها.
3269996 عدن - رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعلن رسميا نجاح عملية (استلام المعسكرات) في محافظتي (حضرموت والمهرة) والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة والتي جاءت لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة وتحصين المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
3269947 واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد عزم بلاده ابرام صفقة بشأن ملكية جزيرة غرينلاند شبه المستقلة سواء "باللين او بالشدة" وذلك لاعتبارات تتعلق بالامن القومي الامريكي محذرا من أنه "اذا لم نفعل ذلك ستسيطر روسيا او الصين عليها". (النهاية)
ر ج
