موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2026-01-10 11:14:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3269975 الكويت - قوة الإطفاء العام تعلن أن خمسة فرق تابعة لها سيطرت على حريق اندلع في عدد من الخزانات التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال داخل قسيمة صناعية في منطقة الأحمدي الصناعية وذلك بإشراف مباشر من رئيس القوة اللواء طلال الرومي.
3270006 جدة - وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يؤكد الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية والتضامن الثابت مع الحكومة والشعب الصومالي مجددين الرفض القاطع لأي تدابير أو إجراءات من شأنها تقويض وحدتها أو سلامتها الإقليمية أو سيادتها على كامل أراضيها.
3269996 عدن - رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعلن رسميا نجاح عملية (استلام المعسكرات) في محافظتي (حضرموت والمهرة) والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة والتي جاءت لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة وتحصين المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
3269947 واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد عزم بلاده ابرام صفقة بشأن ملكية جزيرة غرينلاند شبه المستقلة سواء "باللين او بالشدة" وذلك لاعتبارات تتعلق بالامن القومي الامريكي محذرا من أنه "اذا لم نفعل ذلك ستسيطر روسيا او الصين عليها". (النهاية)

