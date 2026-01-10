سيناتورات يطالبون بحذف منصة إكس وغروك من متجري أبل وغوغل

سيناتورات يطالبون بحذف منصة إكس وغروك من متجري أبل وغوغل
طالب ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شركتي أبل وغوغل بإزالة تطبيق منصة التواصل الاجتماعي «إكس» وروبوت الدردشة «غروك» المدمج فيه من متجريهما للتطبيقات، وذلك بسبب انتشار صور جنسية أنشأها غروك لنساء وقاصرين من دون موافقتهم على المنصة. وقال أعضاء مجلس الشيوخ رون وايدن من ولاية أوريغون، وبن راي لويجان من ولاية نيو مكسيكو، وإدوارد ماركي من ولاية ماساتشوستس، إن على غوغل وأبل «إزالة هذه التطبيقات من متجري التطبيقات إلى حين معالجة انتهاكات سياسة إكس».
