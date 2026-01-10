سيناتورات يطالبون بحذف منصة إكس وغروك من متجري أبل وغوغل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ - 02:00

طالب‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعضاء‭ ‬ديمقراطيين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭ ‬شركتي‭ ‬أبل‭ ‬وغوغل‭ ‬بإزالة‭ ‬تطبيق‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬وروبوت‭ ‬الدردشة‭ ‬‮«‬غروك‮»‬‭ ‬المدمج‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬متجريهما‭ ‬للتطبيقات،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬صور‭ ‬جنسية‭ ‬أنشأها‭ ‬غروك‭ ‬لنساء‭ ‬وقاصرين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقتهم‭ ‬على‭ ‬المنصة‭. ‬وقال‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬رون‭ ‬وايدن‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬أوريغون،‭ ‬وبن‭ ‬راي‭ ‬لويجان‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬نيو‭ ‬مكسيكو،‭ ‬وإدوارد‭ ‬ماركي‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬ماساتشوستس،‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬غوغل‭ ‬وأبل‭ ‬‮«‬إزالة‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬من‭ ‬متجري‭ ‬التطبيقات‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬معالجة‭ ‬انتهاكات‭ ‬سياسة‭ ‬إكس‮»‬‭.‬