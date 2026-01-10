الاتحاد الأوروبي ندعم المتظاهرين الإيرانيين بـ شكل كامل

403
الاتحاد الأوروبي ندعم المتظاهرين الإيرانيين بـ شكل كامل
(MENAFN- Al-Anbaa)
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن أوروبا تدعم الاحتجاجات الشعبية الإيرانية وتدين «القمع العنيف» للمتظاهرين.
واضافت فون دير لايين في منشور لها على شبكة الإنترنت «إن خطوات النساء والرجال الإيرانيين المطالبين بالحرية يتردد صداها في شوارع طهران وفي مدن حول العالم. حرية الكلام وحرية التجمع وحرية السفر وقبل كل شيء العيش بحرية. أوروبا تدعمهم بالكامل».
وتابعت «نحن ندين بشكل لا لبس فيه القمع العنيف لهذه التظاهرات المشروعة»، معتبرة أن التاريخ سيحاسب المسؤولين عنه.
