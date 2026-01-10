  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاتحاد الأوروبي ندعم المتظاهرين الإيرانيين بـ شكل كامل

2026-01-10 11:12:49
(MENAFN- Al-Anbaa)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن أوروبا تدعم الاحتجاجات الشعبية الإيرانية وتدين «القمع العنيف» للمتظاهرين.
واضافت فون دير لايين في منشور لها على شبكة الإنترنت «إن خطوات النساء والرجال الإيرانيين المطالبين بالحرية يتردد صداها في شوارع طهران وفي مدن حول العالم. حرية الكلام وحرية التجمع وحرية السفر وقبل كل شيء العيش بحرية. أوروبا تدعمهم بالكامل».
وتابعت «نحن ندين بشكل لا لبس فيه القمع العنيف لهذه التظاهرات المشروعة»، معتبرة أن التاريخ سيحاسب المسؤولين عنه.

MENAFN10012026000130011022ID1110582023

