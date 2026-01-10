الأمطار تجتاح وتدمر الخيام في قطاع غزة وملادينوف منسقا لـمجلس السلام خلال أيام

دمرت أمطار غزيرة ورياح عاتية جزءا من مخيمات مستحدثة وهشة في قطاع غزة يعيش فيها مئات آلاف النازحين الذين شردتهم حرب إسرائيل التي شن جيشها أمس غارات جوية جديدة على مناطق انتشاره في عدد من مدن قطاع غزة، وفق ما أفادت به قناة «الجزيرة».واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدن رفح وخان يونس ودير البلح وشمالي قطاع غزة.وشمل القصف هدفا شمالي القطاع قصفته مقاتلة إسرائيلية، تزامنا مع إطلاق مروحية للاحتلال النار صوب المناطق الشرقية من بلدة جباليا، حسبما نقلت وكالة الأناضول. وفي جنوبي القطاع، شنت مقاتلة إسرائيلية غارة على مدينة رفح، في حين أطلقت آليات الجيش نيرانها شمالي المدينة الخاضعة بالكامل لسيطرته.من جانب آخر، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن الجيش الإسرائيلي لا يزال منتشرا في أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، متجاوزا الخط الأصفر الذي لا يزال غير محدد بشكل واضح على أرض الواقع. وأشارت الوكالة إلى أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مساعدات الأونروا والمرافق العامة والبنية التحتية والأراضي الزراعية، لا يزال مقيدا بشدة أو محظورا.من جهتها، أكدت بلدية غزة أنها تعمل على مدار الساعة للتصدي للأضرار التي تسببت بها الأمطار، ولتفريغ المياه المتجمعة، مشيرة إلى نقص في التجهيزات.وقالت أم محمد عودة البالغة من العمر 45 عاما والنازحة من شمال قطاع غزة إلى المواصي في الجنوب، لوكالة فرانس برس، «اقتلعت الرياح خيمتنا، وبقينا تحت المطر لساعات وتبلل كل ما لدينا».وأضافت «ليست لدينا خيمة أخرى، ولا أي وسيلة لحماية أنفسنا من هذا الطقس». وشكا آخرون من حولها من أضرار مماثلة.سياسيا، أجـــــرى الديبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب منسق «مجلس السلام» وفق الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في الأيام الأخيرة.والخميس، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن ملادينوف «من المتوقع أن يعين في منصب منسق دولي لمجلس السلام» في القطاع، وهو هيئة انتقالية يفترض أن تشرف على إدارة غزة ويترأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

MENAFN10012026000130011022ID1110582020