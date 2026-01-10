آلاف المزارعين يتظاهرون في إيرلندا احتجاجا على الاتفاق مع ميركوسور

تظاهر آلاف المزارعين في إيرلندا ضد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور)، غداة موافقة دول الاتحاد على الاتفاق رغم معارضة إيرلندا وفرنسا.واحتج مزارعون في پولندا، وقطع آخرون طرقات في فرنسا وبلجيكا، بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق التجاري الذي يثير خشية من أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمزارعين مع تدفق سلع أرخص من البرازيل وجاراتها.ورفعت لافتات كتب عليها: «لا لاتفاق الاتحاد الأوروبي-ميركوسور» و«دعم الزراعة الإيرلندية» معلقة على بعض من الجرارات التي تقاطرت إلى بلدة صغيرة تقع في منتصف الطريق بين دبلن وغالواي، غداة الموافقة الأوروبية.وعلى غرار نظيراتها في فرنسا والمجر وبولندا والنمسا، عارضت الحكومة الإيرلندية إبرام هذا الاتفاق الذي يثير احتجاجات واسعة، وسط مخاوف من تدفق منتجات أرخص ثمنا ولا تلتزم بالضرورة معايير الاتحاد الأوروبي.ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي البت في الاتفاق، الذي جرى التفاوض عليه لأكثر من 25 عاما بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور في أميركا الجنوبية، ويضم البرازيل وپاراغواي والأرجنتين والأوروغواي.ومن شأن الاتفاق أن ينشئ واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون مستهلك.أما مؤيدو الاتفاق، مثل ألمانيا وإسبانيا، فيعتبرون أنه سيتيح على العكس إعادة تنشيط الاقتصاد الأوروبي المتعثر عبر إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية، ما من شأنه دعم الصادرات الأوروبية من السيارات والآلات والنبيذ والأجبان.وفي إيرلندا، يبدي المزارعون قلقا خصوصا من المنافسة الناجمة عن استيراد لحوم بقر بأسعار أقل.ووصفت «جمعية المزارعين الإيرلنديين» الضوء الأخضر الأوروبي بأنه «مخيب جدا» للآمال، ودعت النواب إلى معارضته.وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس إن الحكومة «ستواصل التعبير عن مخاوفها».

MENAFN10012026000130011022ID1110582019