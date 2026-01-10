آلاف المزارعين يتظاهرون في إيرلندا احتجاجا على الاتفاق مع ميركوسور

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
آلاف المزارعين يتظاهرون في إيرلندا احتجاجا على الاتفاق مع ميركوسور
(MENAFN- Al-Anbaa)
تظاهر آلاف المزارعين في إيرلندا ضد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور)، غداة موافقة دول الاتحاد على الاتفاق رغم معارضة إيرلندا وفرنسا.
واحتج مزارعون في پولندا، وقطع آخرون طرقات في فرنسا وبلجيكا، بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق التجاري الذي يثير خشية من أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمزارعين مع تدفق سلع أرخص من البرازيل وجاراتها.
ورفعت لافتات كتب عليها: «لا لاتفاق الاتحاد الأوروبي-ميركوسور» و«دعم الزراعة الإيرلندية» معلقة على بعض من الجرارات التي تقاطرت إلى بلدة صغيرة تقع في منتصف الطريق بين دبلن وغالواي، غداة الموافقة الأوروبية.
وعلى غرار نظيراتها في فرنسا والمجر وبولندا والنمسا، عارضت الحكومة الإيرلندية إبرام هذا الاتفاق الذي يثير احتجاجات واسعة، وسط مخاوف من تدفق منتجات أرخص ثمنا ولا تلتزم بالضرورة معايير الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي البت في الاتفاق، الذي جرى التفاوض عليه لأكثر من 25 عاما بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور في أميركا الجنوبية، ويضم البرازيل وپاراغواي والأرجنتين والأوروغواي.
ومن شأن الاتفاق أن ينشئ واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون مستهلك.
أما مؤيدو الاتفاق، مثل ألمانيا وإسبانيا، فيعتبرون أنه سيتيح على العكس إعادة تنشيط الاقتصاد الأوروبي المتعثر عبر إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية، ما من شأنه دعم الصادرات الأوروبية من السيارات والآلات والنبيذ والأجبان.
وفي إيرلندا، يبدي المزارعون قلقا خصوصا من المنافسة الناجمة عن استيراد لحوم بقر بأسعار أقل.
ووصفت «جمعية المزارعين الإيرلنديين» الضوء الأخضر الأوروبي بأنه «مخيب جدا» للآمال، ودعت النواب إلى معارضته.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس إن الحكومة «ستواصل التعبير عن مخاوفها».
تظاهر آلاف المزارعين في إيرلندا ضد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور)، غداة موافقة دول الاتحاد على الاتفاق رغم معارضة إيرلندا وفرنسا.
واحتج مزارعون في پولندا، وقطع آخرون طرقات في فرنسا وبلجيكا، بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق التجاري الذي يثير خشية من أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمزارعين مع تدفق سلع أرخص من البرازيل وجاراتها.
ورفعت لافتات كتب عليها: «لا لاتفاق الاتحاد الأوروبي-ميركوسور» و«دعم الزراعة الإيرلندية» معلقة على بعض من الجرارات التي تقاطرت إلى بلدة صغيرة تقع في منتصف الطريق بين دبلن وغالواي، غداة الموافقة الأوروبية.
وعلى غرار نظيراتها في فرنسا والمجر وبولندا والنمسا، عارضت الحكومة الإيرلندية إبرام هذا الاتفاق الذي يثير احتجاجات واسعة، وسط مخاوف من تدفق منتجات أرخص ثمنا ولا تلتزم بالضرورة معايير الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي البت في الاتفاق، الذي جرى التفاوض عليه لأكثر من 25 عاما بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور في أميركا الجنوبية، ويضم البرازيل وپاراغواي والأرجنتين والأوروغواي.
ومن شأن الاتفاق أن ينشئ واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون مستهلك.
أما مؤيدو الاتفاق، مثل ألمانيا وإسبانيا، فيعتبرون أنه سيتيح على العكس إعادة تنشيط الاقتصاد الأوروبي المتعثر عبر إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية، ما من شأنه دعم الصادرات الأوروبية من السيارات والآلات والنبيذ والأجبان.
وفي إيرلندا، يبدي المزارعون قلقا خصوصا من المنافسة الناجمة عن استيراد لحوم بقر بأسعار أقل.
ووصفت «جمعية المزارعين الإيرلنديين» الضوء الأخضر الأوروبي بأنه «مخيب جدا» للآمال، ودعت النواب إلى معارضته.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس إن الحكومة «ستواصل التعبير عن مخاوفها».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment