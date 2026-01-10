إكس تستخدم علم إيران القديم مكان الحالي

حذفــت منصــة «إكس» (تويتر سابقــا) علم إيران الحالي واستخدمت مكانه علم «الأسد والشمس» ما قبل الثورة وهو العلم الذي كان في عهد نظام الشاه قبل عام 1979.

وكان رئيس قسم المنتجــات في المنصة نيكيتا بيـــر أعلن أنه يعمل على هــــذا التغيير استجابة لطلب أحد المستخدمين.

ويحظى العلم القديم بشعبية بين أفــــراد الجاليــة الإيرانية في الخارج الذين يعارضون النظام الحالي في البلاد.