إكس تستخدم علم إيران القديم مكان الحالي

إكس تستخدم علم إيران القديم مكان الحالي
(MENAFN- Al-Anbaa)
حذفــت منصــة «إكس» (تويتر سابقــا) علم إيران الحالي واستخدمت مكانه علم «الأسد والشمس» ما قبل الثورة وهو العلم الذي كان في عهد نظام الشاه قبل عام 1979.
وكان رئيس قسم المنتجــات في المنصة نيكيتا بيـــر أعلن أنه يعمل على هــــذا التغيير استجابة لطلب أحد المستخدمين.ويحظى العلم القديم بشعبية بين أفــــراد الجاليــة الإيرانية في الخارج الذين يعارضون النظام الحالي في البلاد.
