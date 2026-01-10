  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إكس تستخدم علم إيران القديم مكان الحالي

إكس تستخدم علم إيران القديم مكان الحالي

2026-01-10 11:12:48
(MENAFN- Al-Anbaa)

حذفــت منصــة «إكس» (تويتر سابقــا) علم إيران الحالي واستخدمت مكانه علم «الأسد والشمس» ما قبل الثورة وهو العلم الذي كان في عهد نظام الشاه قبل عام 1979.

وكان رئيس قسم المنتجــات في المنصة نيكيتا بيـــر أعلن أنه يعمل على هــــذا التغيير استجابة لطلب أحد المستخدمين.

ويحظى العلم القديم بشعبية بين أفــــراد الجاليــة الإيرانية في الخارج الذين يعارضون النظام الحالي في البلاد.

MENAFN10012026000130011022ID1110582018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث