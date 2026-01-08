ترامب: سنستخرج نفط فنزويلا ونبيعه بطريقة مربحة ونعطيهم أموالاً ‏

MENAFN - Al-Bayan) ">في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة الولايات المتحدة لاستخراج ‏النفط الفنزويلي وتسويقه عالمياً لسنوات قادمة.‏

وخلال اللقاء الذي استمر قرابة الساعتين، قال ترامب: "سنعيد بناء هذا القطاع بطريقة مربحة للغاية"، مضيفاً: "سنقوم ‏باستخراج النفط والاستفادة منه لخفض الأسعار عالمياً، وفي المقابل سنمنح فنزويلا الأموال التي هي في أمس الحاجة ‏إليها".‏

ورداً على سؤال حول المدى الزمني المتوقع للإدارة الأمريكية لقطاع النفط الفنزويلي، وهل سيستمر لأكثر من عام، ‏أجاب ترامب: "أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول بكثير".‏

وكان ترامب قد أعلن سابقاً أن إدارته ستتولى "إدارة" شؤون فنزويلا بالتنسيق مع السلطات المؤقتة هناك، وذلك عقب ‏قيام الجيش الأمريكي باعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو في 3 يناير ونقله إلى نيويورك لمحاكمته بتهم تتعلق ‏بـ"إرهاب المخدرات" والاتجار بالكوكايين. من جانبه، دفع مادورو ببراءته، مصراً على أنه لا يزال الزعيم الشرعي ‏للبلاد.‏

وقد تباينت ردود الفعل الدولية إزاء هذه التطورات؛ إذ أدانت كل من الصين وروسيا الإطاحة بمادورو، بينما رفض قادة ‏دول أمريكا اللاتينية اللجوء الأحادي للقوة العسكرية ضد دولة في المنطقة. أما القادة الأوروبيون، الذين لم يعترفوا أصلاً ‏بشرعية انتخابات 2024، فقد صرحوا بأنهم يعكفون على تقييم الموقف.‏

وتزامنت تصريحات ترامب في 7 يناير مع بدء مسؤولين في الإدارة الكشف عن تفاصيل آلية الإدارة الأمريكية وتسويق ‏النفط، حيث قدم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث إحاطة للمشرعين حول هذه الخطط.‏

وتعليقاً على خطط مبيعات النفط، قال روبيو: "نحن لا نعمل بشكل ارتجالي. إنهم (فنزويلا) لا يحققون أي عوائد من ‏نفطهم حالياً، ولا يمكنهم تصديره إلا بموافقتنا نظراً للعقوبات المفروضة وتطبيقنا الصارم لها". وأضاف: "هذا يمنحنا ‏ورقة ضغط هائلة، ونحن نستخدمها بطريقة إيجابية".‏

وفي السياق ذاته، صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن الشحنات الأولى من مخزون يقدر ‏بـ30 إلى 50 مليون برميل - كان بيعها متعثراً بسبب العقوبات الأمريكية - ستبدأ في الوصول "قريباً جداً".‏

يُذكر أن وزير الطاقة، كريس وايت، عقد اجتماعاً يوم 7 يناير مع مسؤولين في قطاع النفط بمدينة ميامي، ومن المقرر ‏عقد اجتماع آخر في البيت الأبيض يوم 9 يناير لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالقطاع.‏